Если "Барселона" отпустит в феврале, я обязательно приеду на матчи, – игрок сборной Украины

22 и 25 февраля 2019 года сборная Украины по баскетболу сыграет ключевые матчи в отборе на Чемпионат мира 2019 года. На этот матч может приехать и игрок испанской "Барселоны" Артем Пустовой.

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Об этом заявил сам баскетболист во время видеоконференции. И он заметил, что для этого нужно, чтобы его отпустили из клуба.

"В сборную я всегда готов приехать, я хотел и в последний раз быть, но клуб не отпустил. Так что, если "Барселона" отпустит в феврале, я обязательно приеду", – заверил Артем Пустовой.