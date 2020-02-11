Если без Трампа: Зеленский объяснил, повлияют ли на Украину выборы в США
Украина будет иметь серьезные и нормальные отношения с Соединенными Штатами независимо от результатов президентских выборов. Они запланированы на 3 ноября 2020 года.
Из недавней сложной ситуации с США Украина вышла правильно, так считает глава государства Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс-Украина".
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Президент отметил, что Украина своей позицией "не обидела ни одну сторону" и "не дала втянуть себя во внутренний конфликт в США".
Мы вышли из этой сложной ситуации таким образом, что следующие 5 лет, как минимум, у нас будут серьезные нормальные отношения с США, лидер какой бы из партий не победит на выборах – будет ли это представитель демократов, или действующий президент Дональд Трамп,
– сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что и демократы, и республиканцы уважают поведение Украины в этой ситуации.
Как Украина причастна к скандалу в США
В сентябре началось расследование о возможности импичмента Трампа. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давлении лидера США на Украину.
Таким образом, по данным неназванного сотрудника, Трамп хотел навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
- В телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын Джо Байдена.
Важно! 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.
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- Палата представителей США приняла резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Однако Сенат ее отклонил, поскольку здесь большинство имеют республиканцы – однопартийцы Трампа. Таким образом Трампу импичмент не огласили.