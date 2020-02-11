Если без Трампа: Зеленский объяснил, повлияют ли на Украину выборы в США

Украина будет иметь серьезные и нормальные отношения с Соединенными Штатами независимо от результатов президентских выборов. Они запланированы на 3 ноября 2020 года.

Из недавней сложной ситуации с США Украина вышла правильно, так считает глава государства Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс-Украина".

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Президент отметил, что Украина своей позицией "не обидела ни одну сторону" и "не дала втянуть себя во внутренний конфликт в США".

Мы вышли из этой сложной ситуации таким образом, что следующие 5 лет, как минимум, у нас будут серьезные нормальные отношения с США, лидер какой бы из партий не победит на выборах – будет ли это представитель демократов, или действующий президент Дональд Трамп,

– сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что и демократы, и республиканцы уважают поведение Украины в этой ситуации.

Как Украина причастна к скандалу в США

В сентябре началось расследование о возможности импичмента Трампа. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давлении лидера США на Украину.

Таким образом, по данным неназванного сотрудника, Трамп хотел навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.