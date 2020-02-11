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      Если без Трампа: Зеленский объяснил, повлияют ли на Украину выборы в США

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      / Getty images

      Украина будет иметь серьезные и нормальные отношения с Соединенными Штатами независимо от результатов президентских выборов. Они запланированы на 3 ноября 2020 года.

      Из недавней сложной ситуации с США Украина вышла правильно, так считает глава государства Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс-Украина".

      Знайте больше: Трамп уволил из Белого дома двух украинцев, потому что они "непослушные"

      Президент отметил, что Украина своей позицией "не обидела ни одну сторону" и "не дала втянуть себя во внутренний конфликт в США".

      Мы вышли из этой сложной ситуации таким образом, что следующие 5 лет, как минимум, у нас будут серьезные нормальные отношения с США, лидер какой бы из партий не победит на выборах – будет ли это представитель демократов, или действующий президент Дональд Трамп,
      – сказал Зеленский.

      Глава государства добавил, что и демократы, и республиканцы уважают поведение Украины в этой ситуации.

      Как Украина причастна к скандалу в США

      В сентябре началось расследование о возможности импичмента Трампа. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давлении лидера США на Украину.

      Таким образом, по данным неназванного сотрудника, Трамп хотел навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

      • В телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын Джо Байдена.

      Важно! 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Читайте также: Захват Украины приведет к распаду России, – Зеленский об агрессии Путина

      • Палата представителей США приняла резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Однако Сенат ее отклонил, поскольку здесь большинство имеют республиканцы – однопартийцы Трампа. Таким образом Трампу импичмент не огласили.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Дональд Трамп Выборы в США
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