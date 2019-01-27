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      "Если будет политическая воля – нас не остановишь": украинские бойцы на фронте готовы к бою

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      На передовой пророссийские наемники все чаще прибегают к провокациям – пытаются заставить украинских защитников открыть огонь. Об этом бойцы сами рассказывали журналистам 24 канала. На удивление, в течение воскресенья, 27 января, враг обстреливал позиции ВСУ только один раз и не нанес никакого вреда.

      Вблизи Донецка, на посеченной снарядами шахте Бутовка, военнослужащий ВСУ с позывным "Жульен" рассказал, что обычно враги стреляют каждые полчаса. В основном единичными выстрелами, а иногда "прилетают воги" – осколочные снаряды из гранатометов.

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      Эта стрельба – не высадки боеприпасов и не развлечения. Такие прострелы имеют конкретную цель. "Жульен" объяснил, что украинских бойцов таким образом провоцируют проявить себя. Впрочем, военные, хоть и стреляют в ответ, но пытаются "не палиться", ведь тогда уже "может прилететь что-то куда более серьезное".


      Если поддаться на провокацию – прилетит что-то хуже пули – "Жульен"

      В подразделении, на позициях которого побывали журналисты 24 канала – много опытных бойцов. Тех, кто с оружием в руках с начала войны. Террористов они точно не боятся. "Манул", например, успел побывать в почти всех горячих точках Донбасса.

      Если будет политическая воля – нас не остановишь. Мы научились уже воевать, понимаете? Уже не дети! А о противнике можно сказать одним словом – негодяи,
      – отметил военнослужащий ВСУ "Манул".

      Вместе с ним служит 30-летний воин под позывным "Липа", он тоже на фронте с 2014 года и побывал почти на каждой позиции Донецкого направлении – в частности, на Зените, Бутовке и в аду Донецкого аэропорта. "Липа" и сейчас немного нервирует, когда вспоминает те бои, постоянные артобстрелы и происки террористов.


      "Липа" рассказал жуткие истории о преступлениях войны

      "Липа" рассказывает истории, от которых волосы встают дыбом. Например, как на передовой встретились два брата – по разные стороны войны. Один украинский армеец, второй – член незаконного бандформирования.

      "Давай я тебя не буду трогать. А ты меня", – сказал один. А второй ответил: "Как будешь на той стороне – я тебя убью". Он развернулся, и тот первый ему в спину выстрелил. Брат брата убил,
      – рассказал "Липа".

      Впрочем, именно увиденные ужасы войны и заставляют "Липу" и его собратьев постоянно сюда возвращаться – на передовую: "Устал. Очень устал! Но я был в Иловайске... Там товарищей много погибло. Сюда приехал за них. Защищать родную землю".

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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