"Если будет война, то не в Украине": назвали страну, на которую может напасть Россия

Армия Российской Федерации не будет в ближайшее время осуществлять новое вооруженное наступление на Украину, однако может вторгнуться и начать войну в соседней Беларуси.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в интервью "Апострофу".

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Сейчас если и будет какая-то война, то у меня такое впечатление, что не у нас. Есть много стран, которые можно оккупировать. Причем без особых напрягов,

– отметил Гримчак.

По мнению чиновника, если Россия оккупирует Беларусь, то население страны-соседки Украины может даже не заметить этого.

"Население Беларуси – около 10 миллионов человек. Последние 20 лет эти люди живут в Советском Союзе со всеми его плюсами и минусами. Плюсы: не так часто расстреливают оппозиционеров, как в 1937 году, и ситуация более-менее стабильная. Президент этой страны, как иногда кажется, знает родной белорусский язык, но не хочет им пользоваться. Среди граждан белорусским владеют около 4%. Кроме того, когда в начале года были учения, я смотрел на отношение военнослужащих из России к местному населению. Оно меня не удивило. Но удивило то, как на это реагируют местные жители. У нас, как я себе представляю, могли сжечь технику, потому что ребята горячие. У нас есть опыт, а у них нет, поэтому они даже не заметят, что у них произошла оккупация", – сказал Гримчак.

Политик также отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже опасается вероятности такого сценария.

Это один из вариантов, но я думаю, что это вообще возможно, потому что у Беларуси сейчас нет союзников и поддержки в мире. В свое время они сделали ставку на Россию и теперь могут получить,

– подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее российский социолог Игорь Эйдман рассказал, что Беларусь является следующей страной на которую может напасть РФ в Европе, ведь это наиболее доступная и выгодная цель.