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      Если будут ловить и каждого второго, это одинаково выгодно, – Нефедов о контрабанде сигарет

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      Контрабанда сигарет – мощный бизнес в Украине
      Контрабанда сигарет – мощный бизнес в Украине / Рахов NEWS

      Председатель Таможенной службы Максим Нефедов пояснил, как он понимает проблему контрабанды сигарет и какие способы борьбы с этим явлением видит.

      Контрабанда сигарет – это реальная проблема, и, собственно, контрабанда, а не просто таможенные нарушения. Об этом председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил в эфире "Еспресо.TV".

      Читайте также: Когда начнутся глобальные изменения на таможне: Нефедов ответил

      Природа контрабанды

      "Но, здесь надо понимать, что природа этой контрабанды заключается в безумной разнице между себестоимостью сигарет и между их стоимостью, особенно в Евросоюзе. Поэтому, даже если будут ловить каждую вторую сигарету – это все равно будет выгодно для контрабандистов", – пояснил Нефедов .

      Как с ней бороться?

      По словам Нефедова, проблема контрабанды сигарет не решена ни в Украине, ни в Евросоюзе.

      Ну, на самом деле, в мире эта проблема нигде не решена. Включая развитые страны. Ведь здесь можно задать вопрос: "А, кто, собственно, удерживает эту контрабанду на другой стороне границы в ЕС – с их работающей правоохранительной системой, честными судами и т.д.,
      – отметил чиновник.

      Председатель ГТС привел пример борьбы с контрабандой, который считает действенным.

      ДМС
      Нефедов считает хорошим образцом борьбы с контрабандой пример стран Балтии

      Говорится о странах Балтии. Там большие табачные компании платят правоохранителям и таможенникам официальные бонусы за найденную контрабанду.

      Если таможенники поймали контрабанду на 100 тысяч гривен они могут рассчитывать на 10%. Это, наверное, достаточно мощный мотиватор для лучшей работы,
      – подытожил Нефедов.

      Ранее руководитель новосозданной Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал 24 каналу о путях борьбы с контрабандой, которая забирает немалые суммы из бюджета Украины. Подробнее – читайте здесь.

      Что известно о Нефедове?Он был первым заместителем министра экономического развития и торговли, отвечал за реформу публичных закупок (в том числе за внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro). До назначения в правительство был директором украинского офиса фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. Также Нефедов является руководителем общественной организации "Центр развития цифровой экономики".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Максим Нефедов Государственная таможенная служба Табак Контрабанда
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