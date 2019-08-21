Если будут ловить и каждого второго, это одинаково выгодно, – Нефедов о контрабанде сигарет

Председатель Таможенной службы Максим Нефедов пояснил, как он понимает проблему контрабанды сигарет и какие способы борьбы с этим явлением видит.

Контрабанда сигарет – это реальная проблема, и, собственно, контрабанда, а не просто таможенные нарушения. Об этом председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил в эфире "Еспресо.TV".

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Природа контрабанды

"Но, здесь надо понимать, что природа этой контрабанды заключается в безумной разнице между себестоимостью сигарет и между их стоимостью, особенно в Евросоюзе. Поэтому, даже если будут ловить каждую вторую сигарету – это все равно будет выгодно для контрабандистов", – пояснил Нефедов .

Как с ней бороться?

По словам Нефедова, проблема контрабанды сигарет не решена ни в Украине, ни в Евросоюзе.

Ну, на самом деле, в мире эта проблема нигде не решена. Включая развитые страны. Ведь здесь можно задать вопрос: "А, кто, собственно, удерживает эту контрабанду на другой стороне границы в ЕС – с их работающей правоохранительной системой, честными судами и т.д.,

– отметил чиновник.

Председатель ГТС привел пример борьбы с контрабандой, который считает действенным.



Нефедов считает хорошим образцом борьбы с контрабандой пример стран Балтии

Говорится о странах Балтии. Там большие табачные компании платят правоохранителям и таможенникам официальные бонусы за найденную контрабанду.

Если таможенники поймали контрабанду на 100 тысяч гривен – они могут рассчитывать на 10%. Это, наверное, достаточно мощный мотиватор для лучшей работы,

– подытожил Нефедов.

Ранее руководитель новосозданной Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал 24 каналу о путях борьбы с контрабандой, которая забирает немалые суммы из бюджета Украины. Подробнее – читайте здесь.

Что известно о Нефедове?Он был первым заместителем министра экономического развития и торговли, отвечал за реформу публичных закупок (в том числе за внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro). До назначения в правительство был директором украинского офиса фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. Также Нефедов является руководителем общественной организации "Центр развития цифровой экономики".