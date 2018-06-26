Если бы герои современных картин жили в мегаполисе: живописная подборка
Бразильский художник Габриэль Нарделли Арауджо переносит известных персонажей из классических картин на современные фотографии с помощью Photoshop.
По словам Габриэля, его проект под названием The Canvas Project – полностью цифровой процесс. Все изображения создаются в фоторедакторе Photoshop на основе кадров, которые он сам снял, и снимков, которые доступны в сети.
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Сначала Габриэль просто развлекался, но сейчас художник вкладывает в свою работу новый смысл. Он объясняет, что хочет, чтобы люди по-новому смотрели и на сами картины, и на те места, которые он использует в качестве фона.
Источник: 24 Канал
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