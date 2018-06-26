Если бы герои современных картин жили в мегаполисе: живописная подборка

Бразильский художник Габриэль Нарделли Арауджо переносит известных персонажей из классических картин на современные фотографии с помощью Photoshop.

По словам Габриэля, его проект под названием The Canvas Project – полностью цифровой процесс. Все изображения создаются в фоторедакторе Photoshop на основе кадров, которые он сам снял, и снимков, которые доступны в сети.

Читайте также: Как персонажи "Диснея" выглядели бы в реальной жизни: удивительные фото

Сначала Габриэль просто развлекался, но сейчас художник вкладывает в свою работу новый смысл. Он объясняет, что хочет, чтобы люди по-новому смотрели и на сами картины, и на те места, которые он использует в качестве фона.

Допис, поширений The Canvas project (@the_canvasproject) 26 Вер 2017 р. о 8:34 PDT

Допис, поширений The Canvas project (@the_canvasproject) 9 Сер 2017 р. о 8:17 PDT