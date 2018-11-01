Если бы я была премьер-министром: Меркель обнародовала важные для Украины реформы

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что на посту премьера Украины, она бы, прежде всего, ввела реформы, касающиеся борьбы с коррупцией, децентрализации и приватизации.

Об этом она рассказала во время встречи в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, передает "Радио Свобода".

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"Если бы я была премьер-министром Украины, я бы, конечно, ознакомилась подробнее с ситуацией, но я думаю, что достаточно важно, чтобы вводились правильные и болезненные реформы", – отметила она.

По словам немецкого политика, первая реформа, которую она бы ввела, – это механизм борьбы с коррупцией.

"Я считаю это одной из самых сложных проблем, которая не решается за один день. Здесь нужно много чего сделать с помощью международных экспертов, у которых есть опыт", – убеждает Меркель.

Относительно второй реформы, то это, по ее мнению, должна быть децентрализация.

"Не все можно в Украине решать из Киева. Украина – это огромная страна. Необходимо передать ответственность мэрам, общинам и также дать возможность собирать налоги, чтобы была конкуренция между регионами, чтобы можно было видеть, кто работает хорошо, кто – плохо, кого надо переизбрать, кого снять", – пояснила глава правительства ФРГ.

Говоря о третьей реформе, канцлер вспомнила о приватизации.

"Необходимо создать законодательную основу для приватизации, поскольку я думаю, что есть довольно много государственных предприятий в Украине. Они тенденциозно еще не являются достаточно эффективными. Конечно, приватизация – это не панацея", – подытожила она.

Добавим, что в четверг, 1 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев с однодневным визитом, чтобы встретиться с высшим руководством Украины. В центре внимания были ситуация на Донбассе, выполнение Минских договоренностей и введение миротворческой миссии.