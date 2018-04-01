Если бы я его послал на х*й, было бы некрасиво, – Данилко о скандале на Нацотборе Евровидения

Украинский певец и композитор Андрей Данилко, который был судьей на Нацотборе Евровидения-2018, объяснил почему обматерил менеджера певицы TAYANNA

Об этом Данилко рассказал в "Светской жизни", передает ТСН.

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Как известно, в финале нацотбора Евровидения разгорелся скандал: Андрей Данилко заподозрил певицу TAYANNA в использовании фонограммы. Участница конкурса заверила, что это ошибка, она научилась танцевать и петь одновременно. За вокалистку заступилась Джамала, которая подтвердила слова певицы TAYANNA.

В разгар конфликта из зала вмешался мужчина, которого впоследствии назвали администратором звезды. Поэтому Андрей Данилко не сдержал своих эмоций и в прямом эфире послал оппонента "в пи*ду".

Если бы я его послал "на х*й", это было бы не красиво, а я его послал "в п*зду", а это слышится, как "иди домой". Во-первых, не надо мне мешать, я сижу в прямом эфире, и это все-таки проблема воспитания человека, который бежал, или команды,

– объяснил певец.

Кроме того, артист добавил, что с TAYANNA у него прекрасные отношения.

"Почему все думают, что я плохо к ней отношусь? Если я член жюри, почему я не могу спросить про фонограмму? Мне, конечно, было смешно, честно скажу. Сказать, что я жалею, наверное, я жалею, но с другой стороны – этот нацотбор запомнят именно из-за этого", – отметил Данилко.

Напомним, Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018, который будут проводить в Лиссабоне, представит MELOVIN с песней Under The Ladder. TAYANNA, по результатам судейских и зрительских голосований, заняла второе место в финале Национального отбора.