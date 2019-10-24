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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Если бы Янукович проходил полиграф, приборы показали бы человека с чистой совестью, – Найем

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      Мустафа Найем назвал полиграф недостаточным инструментом выявления лжи
      Мустафа Найем назвал полиграф недостаточным инструментом выявления лжи / 24 канал

      Проверка на детекторе лжи (полиграфе) – вспомогательный, но не достаточный и точно не главный инструмент выявления лжи. Поэтому экс-нардеп Мустафа Найем призвал: "Не ведитесь особенно на полиграф".

      "Если бы Виктор Янукович проходил полиграф о причастности к расстрелам на Майдане или кражи Межигорья, приборы бы показали нам человека с безупречной репутацией и чистой совестью. Просто потому, что он сам не считает себя ни причастным к кражам, ни виновным в убийствах", – написал Найем в своем телеграмм-канале.

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      И можно хоть круглосуточно опрашивать Януковича, однако его реакции на эти вопросы будут в пределах нормы, убежден экс-нардеп.

      Он также объяснил, почему полиграф – недостаточный инструмент выявления лжи.

      Если бы одного полиграфа было достаточно для определения виновности/невиновности, в мире бы уже лишились необходимости содержать надзорные, следственные и судебные органы,
      отметил Найем.

      Он добавил, что этих денег хватило бы на покупку полиграфов по одному на каждого подозреваемого. И именно поэтому во многих странах результаты полиграфа не являются достаточными доказательствами в суде.

      Почему проверку на полиграфе проходят "слуги народа"?

      Все потому, что вспыхнул скандал вокруг возможной коррупции в "Слуге народа". Так, 11 нардепов-членов партии и финансового комитета могли взять взятки по 30 тысяч долларов каждый за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (схема, действующая в интересах нардепа Антона Яценко). По факту возможной коррупции САП открыла дело и проводит расследование.

      Проверку на детекторе лжи уже прошли 4 из 11-ти "слуг народа"-членов финансового комитета Александр Дубинский, Олег Марусяк, Ольга Василевская-Смаглюк и Александр Качура. 24 октября тест проходит также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Между тем Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы тест на полиграфе прошли все члены финансового комитета.

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      Теги: Новости политики Новости Украины "Слуг народа" проверят на полиграфе Слуга народа Расследования Коррупция Виктор Янукович Мустафа Найем
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