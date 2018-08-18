Если бы Кузьма был живой, не было бы ни памяти, ни наград, – Бебешко

Продюсер Владимир Бебешко, который записывал первые альбомы группы "Скрябин", поделился, что ему нравится, как сейчас хранят память об Андрее Кузьменко.

Об этом он рассказал журналистам 24 канала.

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Мне нравится, что его вспоминают. Начинают песни крутить, записывать интервью. Но не нравится, когда говорят, что у него, мол, вчера был юбилей – 50 лет... Человека нет – нет юбилея. Ему исполнилось бы 50, если бы он был живым. Вот и все. А так – хорошо, что его не забывают,

– сказал Бебешко.

Он также отметил, что если бы Андрей Кузьменко был живой, то ни о какой памяти, наградах речь не шла бы.

"Кузьма был, как все говорили, неформатом. Только после того, как он погиб, начали его песни крутить, от чего мне противно. Деградация украинского шоу-биза прекратится, когда радиостанции перестанут употреблять слово "формат", – добавил Бебешко.

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