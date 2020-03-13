Если бы меня не уволили, я бы ушел сам, – Загороднюк о скандальных договоренностях в Минске

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал договоренности в Минске о совместной группе между украинской стороной и боевиками. Он отметил, что война на Донбассе всегда была войной и никогда "внутренним конфликтом".

Все эти годы Россия пыталась показать себя "посредником", а не единственной причиной войны в Украине, подчеркнул Андрей Загороднюк.

Важно Ермак объяснил скандальные договоренности в Минске

Его вместе с правительством Алексея Гончарука Рада отправила в отставку 4 марта. Впрочем экс-министр обороны заявил, что если бы этого не произошло тогда, он ушел бы в отставку сам.

Если бы меня не уволили неделю назад, то день моей отставки был бы сегодня (13 марта – 24 канал),

– заявил Загороднюк.

Что спровоцировало такую ​​реакцию экс-министра обороны

Похоже, таким образом он отреагировал на недавние договоренности в трехсторонней контактной группе в Минске. Там обсуждалась возможность создания консультативного совета, в который войдут украинские граждане и представители временно оккупированных территорий.

Ермака обвинили в том, что таким образом Украина якобы признает боевиков, а не Россию стороной минского процесса, а следовательно и российско-украинской войны на Донбассе.

Впрочем, сам председатель Офиса Президента заверил, что ни о какой легализации боевиков не может быть и речи. Мол, это будет только совещательная группа в политической подгруппе ТКГ.