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      Если бы не хлопнул дверью, то результаты были бы другими, – Потураев об отставке Рябошапки

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      Депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев пояснил, что голосовал за отставку Руслана Рябошапки, потому что у него были вопросы к работе Офиса генпрокурора.

      "Я не ориентируюсь на общественное мнение, которое иногда состоит из общего впечатления, а на то что 2 тысячи дел не имели процессуального руководителя", – сказал Потураев в интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

      К слову Чумак заявил, что Рябошапку уволили за "один крупный банк"

      По его словам, так называемая группа Коломойского в Раде не причастна к освобождению Рябошапки.

      "Так называемая группа Коломойского очень маленькая. Это несколько людей. Они бы никогда в жизни не могли организовать снос генерального прокурора", – отметил он.

      Он считает, что Руслан Рябошапка не должен покинуть зал парламента, а выйти и сказать Бужанскому, что он о нем думает. В то же время журналистка 24 канала напомнила: "Рябошапка объяснил, что мысль Бужанского о реформе прокуратуры его не интересует, ведь он понимает, для чего все делается. После этого ушел".

      Он хлопнул дверью. Если бы он этого не сделал, то я еще не знаю, какие были бы результаты голосования... Возможно, тоже отрицательными, но другими,
      – подчеркнул депутат.

      И добавил, что это бы привело в чувство, возможно, кое-кого, кто искусственно инициировал атаки на Рябошапку. На вопрос: "Дубинского и Бужанского?", он ответил: "Нет. На тех, кто за ними стоит".

      Рябошапка покинул зал Рады после эмоционального выступления: видео

       

      Что известно об отставке Руслана Рябошапки?
      5 марта Верховная Рада на внеочередном заседании уволила генпрокурора Руслана Рябошапку. За это проголосовали 263 депутата.

      Сам Рябошапка считает, что парламент был заинтересован в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

      17 марта должность генпрокурора заняла Ирина Венедиктова.

      Смотрите видео полного интервью с Никитой Потураевым в программе "Перекрестный допрос":

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Офис генпрокурора Игорь Коломойский Верховная Рада Слуга народа Руслан Рябошапка
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