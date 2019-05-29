Если бы не влияние МВФ, то Порошенко с Коломойским договорились бы по "Приватбанку", – эксперт

О причинах национализации "Приватбанка", бизнесе Коломойского и коррупционной схеме кредитования в банке – в эфире 24 канала рассказал эксперт, руководитель Центра совершенствования экономической журналистики при Киевской школе экономики Андрей Яницкий.

Когда НБУ решил национализировать "Приватбанк"

– НБУ начал не с "Приватбанка", в течение последних 2015-17 годов было выведено с рынка около 100 банков. Нацбанк занимался тем, что расчищал банковский сектор, но такие условия были поставлены в меморандуме с МВФ. НБУ делал правильно – он очищал банковскую систему.

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– Коломойский признает, что в декабре 2016 году "Приватбанк" оказался в такой ситуации, что другого пути, кроме как передать его государству, не было. Просто НБУ и владелец банка называют разные причины этого: Коломойский говорит, что к этому привела политика НБУ и неправильная регулировка, зато Нацбанк уверяет, что к этому привели события внутри "Привата", в частности возможные мошеннические действия.

Что было причиной национализации "Приватбанка"

– Думаю, что политические вещи были, но это не основная причина национализации. Если бы не влияние МВФ и не контроль наших иностранных кредиторов, то Порошенко с Коломойским бы договорились и как-то решили этот вопрос в пользу друг друга.



Петр Порошенко и Игорь Коломойский

Но национализация "Приватбанка" происходила не из-за решения одного человека, это решали не Порошенко и не Гонтарева, к этому процессу были привлечены сотни людей. В том числе и советники международных учреждений. Даже деньги на это были предусмотрены меморандумом МВФ. Все это происходило с согласия с Вашингтоном,

– заявил Яницкий.

– Должен подчеркнуть, что Украина очень зависима от кредитных средств – американских, европейских или международных. Поэтому все такие важные решения на миллиарды долларов мы должны согласовывать с нашими кредиторами. Так, однажды просто совпали интересы высшего руководства государства и реальная экономическая ситуация, тогда приняли решение о национализации "Приватбанка".

Почему Порошенко хотел национализировать "Приватбанк"

– Есть признаки того, что возможно, Порошенко играл вокруг "Привата", как с политической игрой. Депутат Онищенко, который сотрудничал с ним, а теперь он бежал за границу, был инициатором законопроекта в 2015 году о национализации "Приватбанка". На мой взгляд, это была попытка политического давления на Коломойского.

– После проведения в 2015 году тестов, когда оказалось, что дыра в "Приватбанке" – более 100 миллиардов гривен, начались переговоры с руководством этого банка с НБУ. Тогда была договоренность о докапитализации "Приватбанка" бывшими владельцами. Так, около 30 миллиардов экс-владельцы банка внесли, но потом они прекратили это делать. Сейчас Коломойский использует это как доказательство в свою пользу.

Как работала мошенническая схема с кредитованием лиц

– Это не уникальная вещь для "Приватбанка", все украинские банки до определенного времени работали как кошельки для своих владельцев – то есть помогали им финансировать собственный бизнес. В банках модель была такая – они одалживали у своих вкладчиков эти деньги, вкладывали в этот бизнес, а потом возвращали проценты и т.д. Это была возможность финансирования для своего бизнеса.

В случае с "Приватбанком", это, как правило, прокси-компании, которые передавали деньги дальше. Сам господин Коломойский рассказывал, что он выводил деньги на Кипр, а потом снова заводил в Украину и инвестировал. Это был способ сохранить деньги и защитить их от валютных колебаний. К тому же, это позволяло не платить налоги.

Один из бизнесов, который получал такое финансирование – это нефтяной бизнес Коломойского (речь идет об "Укрнафте", – 24 канал). Компания получала кредиты, а потом они их не возвращали, зато отдавали какой-то другой компании и так они по кругу вымывали деньги из банка,

– сказал Яницкий.

– После кризиса в 2008 году группа "Привата" также получила контроль над нефтяной трубой и уже контролировала добычу. У меня есть подозрение, что именно нефтяной бизнес стал причиной того, что из "Приватбанка" все больше денег уходило на кредитование.

Как выводили деньги из банка? "Когда брались кредиты, а денег не было, чтобы их погасить, владельцы брали еще одни кредиты, поскольку не было возможности одновременно вернуть все предыдущие. Но в этот раз выводили уже больше денег и так раз за разом. Эти кредиты нарастали – сначала было около миллиона долларов, а после национализации "Приватбанка", оказалось, что не хватает около 5 миллиардов долларов", – рассказал эксперт.

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– Это было сделано мастерски, поскольку детективы говорят, что система была построена так, что в ту же минуту сотни компаний получали деньги или делали перевод. То есть у них есть подозрения, что это делалось не вручную, а автоматизировано.

– Очень трудно доказать, что сам Коломойский руководил этим процессом или отдавал кому-то приказы. Поэтому лично его очень сложно привлечь к ответственности. Мне хотелось бы увидеть весь отчет детективов, но он секретный. Копии этого отчета имеет Нацбанк, Генеральная прокуратура и сам "Приватбанк".