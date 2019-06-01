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      Если бы украинцы прошлого века имели Instagram: Иван Франко, Леся Украинка, София Яблонская

      Сделано в Украине 27 Читати новину українською

      В первые дни лета Facebook наполняется чекинами из аэропортов, а Instagram демонстрирует детальные фотоотчеты. Сейчас фотографиями из далеких стран никого не удивишь, а вот в прошлом это могли себе позволить единицы. Обычно выезды за границу были связаны с работой или лечением. Мы решили представить, как выглядел бы Instagram в начале прошлого века.

      Соломия Крушельницкая

      Подозреваем, что страница оперной дивы Соломии Крушельницкой преимущественно бы состояла из сценических образов.

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      "Сегодня я буду играть Чио-Чио-Сан в опере моего близкого друга Джаккомо Пуччини", – писала бы Соломия Крушельницкая.

      Соломія Крушельницька
      Что бы постила Соломия Крушельницкая в Instagram

      А в 1897 году она бы выставила фото лайнера, на котором отправилась в Южную Америку, и подписала бы: "Дорогие чилийцы, через месяц наш корабль коснется ваших берегов. Ждите!".

      В соседней Аргентине Крушельницкая бывала неоднократно, а столицу Буэнос-Айрес даже выбрала для своей свадьбы в 1910 году.

      Соломія Крушельницька
      "А вот и первое фото в статусе жены" – подпись к фото в Instagram.

      Папарацци сняли бы пару возле местного ЗАГСа, и на следующий день вся страна обсуждала бы произошедшее.

      Леся Украинка

      Леся Украинка тоже часто ездила за границу, но, к сожалению, все эти странствия были связаны с лечением туберкулеза и его осложнений.

      Леся Українка
      Instagram Леси Украинки

      Операцию на ноге Лесе Украинке делали в Берлине. Три зимы писательница провела в египетском санатории. Однако жаркий климат Египта помогал только сначала. Настоящее облегчение чувствовала только на Кавказе, в Грузии. Находясь там, она бы писала: "Не беспокойтесь, я тут не скучаю. Слабое здоровье собрало в одном месте много интересных людей". 

      Иван Труш привозил из странствий десятки картин

      Instagram львовского художника Ивана Труша, видимо, содержал бы мало фотографий. Художник постил бы преимущественно свои картины – портреты известных украинцев или пейзажи. Вот для последних ему как раз и были нужны странствия.

      "Наведался в Рим и Венецию – и привозишь десятки работ. А тогда в Египет и страны Ближнего Востока, чтобы клиенты могли повесить у себя дома экзотику далеких стран", – писал бы Труш.

      Іван Труш
      Instagram Ивана Труша

      Труш не забывал присылать друзьям открытки. Она могла бы быть подписана так: "Из-под пирамид посылаю сердечный привет и поклон!".

      Иван Франко

      Франко тоже обожал путешествовать, но когда у тебя трое детей, то гонораров с писательского труда хватает только на Карпаты. С 1901 года и до Первой мировой войны Каменяр каждое лето приезжал в Криворовню.

      Іван Франко
      Иван Франко Instagram

      Любимые хобби Франка – рыбалка и сбор грибов. "Лучшего отдыха и не представлял. Рыбачил в Черемоше и приносил уйму грибов из леса. Жена уже ругается на меня за те грибы. Говорит, что слишком много мороки их чистить", – написал бы Франко.

      Очевидно, Франко так нахвалил Криворовню, что летом здесь можно было увидеть всю тогдашнюю элиту (сториз – Коцюбинского, Драгоманова).

      Михаил Грушевский

      А сосед Франко во Львове – Михаил Грушевский, который был довольно состоятельным человеком, решил, что ему не подходит снимать у кого-то домик – лучше купить себе собственный. В письмах часто рисовал схему, как ее найти в селе.

      Грушевський
      Instagram Грушевского

      София Яблонская

      Но если бы в то время существовал Instagram, то наибольшее количество фолловеров собрала бы София Яблонская.

      В 1929 году галичанка уже удивила всех, когда переехала в Париж. Здесь работала моделью, училась пользоваться кинокамерой, а тогда замахнулась на кругосветное путешествие. При чем маршрут проложила по очень экзотическим местам: Марокко, Сингапур, Ява, Бали, Австралия, Новая Зеландия, Таити, Китай.

      Софія Яблонська
      Фото Софии Яблонской

      Яблонская не только фотографировала, но и снимала видео. "Вместо того, чтобы учить ваших детей, я предпочитаю сама научиться от вас вашим мудростям, вашим обычаям и вашему образу жизни", – писала бы Яблонская.

      Вероятно, это единственная украинка, которая в те далекие времена могла еще и постить куски видео. Что ж, надеемся, ваши фото этим летом будут не менее яркими.

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      Теги: LifeStyle Новости культуры Новости LifeStyle Литература Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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