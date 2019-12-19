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      Если бы украинские танки были на Кубани, – перепалка Путина и журналиста Цимбалюка

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      Владимир Путин / getty images

      Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Романа Цимбалюка, который заметил, что если бы украинские танки были на Кубани, Россия тоже изменила отношение к Украине.

      Это он сказал на большой пресс-конференции главы Кремля.

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      Путин: Вы имеете в виду 72 машины или 34?

      Он имел в виду разработанные в СССР танки Т-72 (принятый на вооружение в 1973 году) и Т-34 (1940 год).

      Цимбалюк: У нас основной боевой танк Т-64. Сделано в Харькове!

      Путин: Ну это тоже советская машина.

      Цимбалюк: Вы тоже говорили, что из Советского Союза вышли.

      Смотрите видео перепалки Путина и Цимбалюка:

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Журналисты
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