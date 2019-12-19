Если бы украинские танки были на Кубани, – перепалка Путина и журналиста Цимбалюка
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Романа Цимбалюка, который заметил, что если бы украинские танки были на Кубани, Россия тоже изменила отношение к Украине.
Это он сказал на большой пресс-конференции главы Кремля.
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Путин: Вы имеете в виду 72 машины или 34?
Он имел в виду разработанные в СССР танки Т-72 (принятый на вооружение в 1973 году) и Т-34 (1940 год).
Цимбалюк: У нас основной боевой танк Т-64. Сделано в Харькове!
Путин: Ну это тоже советская машина.
Цимбалюк: Вы тоже говорили, что из Советского Союза вышли.
Смотрите видео перепалки Путина и Цимбалюка:
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