Если бы вернули время назад, я все равно был бы на Майдане: воспоминания о Революцию Достоинства

В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. Во всех областях люди несут цветы и свечи к мемориалам, а в Киеве проводят молебен возле часовни на Аллее Героев Небесной Сотни – места, где 6 лет назад все начиналось как мирная студенческая демонстрация за европейскую интеграцию, а завершилось – расстрелами людей на улице Институтской.

Не забыли ли украинцы, какой ценной им досталась свобода и помнят ли имена героев – узнавали журналисты 24 канала.

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В одной руке Людмила держит гвоздики, а в другой портрет погибшего на Институтской мужа Антона. Со слезам на глазах говорит о нем. Говорит, приезжала на Аллею Героев Небесной Сотни часто, не дожидаясь годовщин и официальных дат.

"Это уже как второй дом. У нас здесь много знакомых, мы семьями общаемся, встречаемся и вместе свою беду несем по жизни", – говорит Людмила Корнеева.



Людмила Корнеева пришла, чтобы помянуть мужа

Людей на 6-ю годовщину начала революции на Майдан пришло не много. В основном, это родственники погибших. Они ставят цветы возле портретов родных на Аллее Героев и молятся.

Этот день является чрезвычайно важным для каждого из нас. Поэтому сегодня каждый из нас должен задуматься и задать себе этот вопрос, а что мы сделали для того, чтобы быть достойным тех ребят, которые отдали свою жизнь за нашу Украину, за то, чтобы мы могли сегодня жить,

– отмечает франковчанин Владимир Веркалец.

И, конечно, в такой день на Майдане всегда появляются представители власти. И новый президент не стал исключением. Его визит был коротким, а речь лаконичной. Сказал он то же, что говорил и его предшественник.

"Мы должны отстаивать и защищать идеалы, за которые отдали жизни наши граждане. И, конечно, нам нужны результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные – наказание", – заявил он.

Зато в Тернополе, откуда тысячи людей сразу после начала революции двинулись в столицу, тоже сейчас зажгли свечи. Уверены именно с Майдана начались изменения в государстве и в их сознании.

"Если бы вернуть это время назад, я ни минуты бы не колебался и сделал бы все то же. Возможно, немного по-другому относился бы к тому, но все равно я бы был на Майдане и отстаивал то же, что отстаивал тогда", – говорит участник Революции Достоинства Богдан Брич.



Революция Достоинства / Фото 24 канал

Конечно, вышли на центральную площадь сегодня и во Львове. Ежегодно сюда приходит и брат замученного Юрия Вербицкого – Сергей. Он считает, что "это символ движения вперед и того, что нельзя согнуть людей и что они могут дать отпор".

Главное, чтобы украинцы не забыли, какой ценой им досталась свобода, говорит Сергей, а жертвы оказались – не напрасными.

Что известно о Дне Достоинства и Свободы?21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно тогда в стране начались две великие революции: 21 ноября 2013 года начался Евромайдан, а 22 ноября 2004 года – Оранжевая революция.



Заметим, что до президентства Виктора Януковича 22 ноября украинцы отмечали День Свободы. Но президен-беглец этот праздник отменил. Вернул его пятый президент Петр Порошенко, который своим указом от 13 ноября 2014 года ввел в Украине День Достоинства и Свободы.