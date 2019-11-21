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      Если бы вернули время назад, я все равно был бы на Майдане: воспоминания о Революцию Достоинства

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      В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. Во всех областях люди несут цветы и свечи к мемориалам, а в Киеве проводят молебен возле часовни на Аллее Героев Небесной Сотни – места, где 6 лет назад все начиналось как мирная студенческая демонстрация за европейскую интеграцию, а завершилось – расстрелами людей на улице Институтской.

      Не забыли ли украинцы, какой ценной им досталась свобода и помнят ли имена героев – узнавали журналисты 24 канала.

      К теме: Что украинцы думают о последствиях Евромайдана: опрос

      В одной руке Людмила держит гвоздики, а в другой портрет погибшего на Институтской мужа Антона. Со слезам на глазах говорит о нем. Говорит, приезжала на Аллею Героев Небесной Сотни часто, не дожидаясь годовщин и официальных дат.

      "Это уже как второй дом. У нас здесь много знакомых, мы семьями общаемся, встречаемся и вместе свою беду несем по жизни", – говорит Людмила Корнеева.

      Людмила Корнєєва прийшла , аби пом'янути чоловіка
      Людмила Корнеева пришла, чтобы помянуть мужа

      Людей на 6-ю годовщину начала революции на Майдан пришло не много. В основном, это родственники погибших. Они ставят цветы возле портретов родных на Аллее Героев и молятся.

      Этот день является чрезвычайно важным для каждого из нас. Поэтому сегодня каждый из нас должен задуматься и задать себе этот вопрос, а что мы сделали для того, чтобы быть достойным тех ребят, которые отдали свою жизнь за нашу Украину, за то, чтобы мы могли сегодня жить,
      – отмечает франковчанин Владимир Веркалец.

      И, конечно, в такой день на Майдане всегда появляются представители власти. И новый президент не стал исключением. Его визит был коротким, а речь лаконичной. Сказал он то же, что говорил и его предшественник.

      "Мы должны отстаивать и защищать идеалы, за которые отдали жизни наши граждане. И, конечно, нам нужны результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные – наказание", – заявил он.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Дорогі українці! День Гідності та Свободи – особливий для кожного з нас. Він пов'язаний з початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній та квітучій державі. Гідність і свобода – невід’ємні складові нашої ДНК. Саме тому українці не на словах знають, як захищати свою гідність і виборювати свободу на барикадах. У цій боротьбі, на жаль, ми заплатили найвищу можливу ціну. Це – людські життя. На місці загибелі Героїв Небесної Сотні з’явиться Музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Проте будьмо відверті: для вшанування пам’яті кожного загиблого музею недостатньо. Ми повинні відстоювати та захищати ідеали, за які віддали життя наші громадяни. І, звичайно, нам потрібні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов’язково отримати відповіді, а винні – покарання. У складні моменти українці завжди демонструють неймовірну згуртованість та єдність. Ми стоїмо одне за одного незалежно від віку, статі, мови та віросповідання. І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності. Заради захисту країни, незалежності, свободи та права самостійно обирати власне майбутнє. Саме майбутнє і країна, яку ми збираємося залишити у спадок дітям, повинні нас об’єднати. Тож будьмо єдиними. Щоб бути сильними. І щоб разом побудувати нову Україну. З Днем Гідності та Свободи!

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      Зато в Тернополе, откуда тысячи людей сразу после начала революции двинулись в столицу, тоже сейчас зажгли свечи. Уверены именно с Майдана начались изменения в государстве и в их сознании.

      "Если бы вернуть это время назад, я ни минуты бы не колебался и сделал бы все то же. Возможно, немного по-другому относился бы к тому, но все равно я бы был на Майдане и отстаивал то же, что отстаивал тогда", – говорит участник Революции Достоинства Богдан Брич.

      Революція Гідності
      Революция Достоинства / Фото 24 канал

      Конечно, вышли на центральную площадь сегодня и во Львове. Ежегодно сюда приходит и брат замученного Юрия Вербицкого – Сергей. Он считает, что "это символ движения вперед и того, что нельзя согнуть людей и что они могут дать отпор".

      Главное, чтобы украинцы не забыли, какой ценой им досталась свобода, говорит Сергей, а жертвы оказались – не напрасными.

      Что известно о Дне Достоинства и Свободы?21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно тогда в стране начались две великие революции: 21 ноября 2013 года начался Евромайдан, а 22 ноября 2004 года – Оранжевая революция.

      Заметим, что до президентства Виктора Януковича 22 ноября украинцы отмечали День Свободы. Но президен-беглец этот праздник отменил. Вернул его пятый президент Петр Порошенко, который своим указом от 13 ноября 2014 года ввел в Украине День Достоинства и Свободы.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Революция достоинства Постраждалі Жертвы Новости Львова Небесная Сотня Тернополь
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