Если бы вернули время назад, я все равно был бы на Майдане: воспоминания о Революцию Достоинства

Дорогі українці! День Гідності та Свободи – особливий для кожного з нас. Він пов'язаний з початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній та квітучій державі. Гідність і свобода – невід’ємні складові нашої ДНК. Саме тому українці не на словах знають, як захищати свою гідність і виборювати свободу на барикадах. У цій боротьбі, на жаль, ми заплатили найвищу можливу ціну. Це – людські життя. На місці загибелі Героїв Небесної Сотні з’явиться Музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Проте будьмо відверті: для вшанування пам’яті кожного загиблого музею недостатньо. Ми повинні відстоювати та захищати ідеали, за які віддали життя наші громадяни. І, звичайно, нам потрібні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов’язково отримати відповіді, а винні – покарання. У складні моменти українці завжди демонструють неймовірну згуртованість та єдність. Ми стоїмо одне за одного незалежно від віку, статі, мови та віросповідання. І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності. Заради захисту країни, незалежності, свободи та права самостійно обирати власне майбутнє. Саме майбутнє і країна, яку ми збираємося залишити у спадок дітям, повинні нас об’єднати. Тож будьмо єдиними. Щоб бути сильними. І щоб разом побудувати нову Україну. З Днем Гідності та Свободи!

A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) on Nov 21, 2019 at 12:37am PST