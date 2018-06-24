Если бы жена не проснулась, я бы давал интервью Богу, – Спиваковский рассказал о поджоге дома
Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Александр Спиваковский, чей дом в Херсоне подожгли в ночь на 24 июня, прокомментировал инцидент. Политик рассказал, что, если бы его жена не проснулась, они бы задохнулись от угарного газа.
Как сообщал 24 канал, в ночь на 24 июня в Херсоне горел дом народного депутата Александра Спиваковского. Загорелась мягкая кровля здания.
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Нардеп в комментарии "Укринформу" поделился подробностями ночного инцидента.
Если бы жена не проснулась, я думаю, что мы бы давали интервью Господу Богу. Потому что я спал, а она проснулась. А угарный газ, когда проснулись, уже был. Дышать нечем было,
– отметил политик.
Он добавил, что пока экспертиза склоняется к тому, что это был поджог, принимая во внимание характер возгорания.
"Речь идет о том, что это было очень активное вещество, потому что оно прожгло насквозь крышу дома. Там что-то было мощное", – сказал Спиваковский.
Кроме этого, нардеп отметил, что 21 июня ему на телефон приходило сообщение с угрозами, поэтому есть определенные гипотезы о том, кто стоял за поджогом его дома.
Спиваковский уже обратился в Службу безопасности Украины.
"Есть гипотезы, есть мотивы. Пусть СБУ занимается", - сказал народный депутат, отметив, что не имеет бизнеса, поэтому не является участником "бизнес-разборок".