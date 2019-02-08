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      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать

      400
      Шлак на российском ТБ
      Шлак на российском ТБ / Картинка из открытых источников

      Четыре с лишним года российские генералы идеологического фронта кричат в телевизоре про Украину.

      Каждый день – вернее, каждое утро, день, вечер и ночь. Возмущаются, негодуют, язвят, иронизируют, даже (ух ты!) – сочувствуют.

      Не про Путина и Медведева, не про Рогозина и Шойгу, не про пенсии и зарплаты российских граждан, не про новые удивительные инициативы Думы – вы что, с ума сошли? Про Украину и Порошенко! Ну, еще немного про Трампа – в связи с Украиной, разумеется.

      Четыре с лишним года каждый день – это ж ни у кого фантазии не хватит. Но русским – хватает. А тут еще украинские выборы на носу – телепраздник правды и добра только начинается!

      Воистину – если бы не было Украины, ее надо было бы придумать.

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      Автор: Андрей Макаревич

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Украина – Россия Новости России Петр Порошенко Российская пропаганда Публикации СМИ
      Источник: 24 Канал
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