Если докажут коррупцию в действиях заместителя министра обороны, я подам в отставку, – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак не видит коррупционную составляющую в действиях своего заместителя Игоря Павловского, но решение, по его словам, должен принять суд.

"Я подтверждаю свои слова: если будет доказана коррупция в действиях заместителя министра обороны, я подам в отставку. Конечно, есть уровень ответственности каждого в своем направлении, но я несу политическую ответственность за тех, с кем я работаю", – заявил министр обороны Украины Степан Полторак в недавнем интервью изданию "Обозреватель".

На вопрос о расследовании НАБУ закупок Минобороной топлива в компании "Трейд Комодити" и обвинений детективов в адрес Игоря Павловского, Полторак обратил внимание, что в основу расследования положен акт Госаудитслужбы, позже обжалованный Минобороной и признан судом недействительным. "И я хочу подчеркнуть, что цена закупок топлива была дешевой среди всех силовых структур, в том числе дешевле, чем у правоохранительных органов, – добавил министр. – Если виноват Павловский или любой другой офицер, – надо привлекать к ответственности и сажать в тюрьму, но надо сначала доказать вину человека". При этом Степан Полторак отметил, что в течение всего периода следствия Павловский ни разу не был допрошен, как и начальник департамента закупок Владимир Гулевич.



Министр обороны уверен, что процедура закупок – несовершенна и требует законодательного урегулирования. "Например, Минобороны покупает огромную партию топлива, в этом году – это почти на 3 млрд грн. На тендер приходят поставщики, которые ориентируются на рыночные цены. Кто-то выигрывает тендеры, прозрачно и честно, затем он делает заказ партии топлива у производителя (обычно – за рубежом); пока идет производство время от времени меняются цены, и тендер срывается. Трейдеру проще заплатить штраф, чем нести значительно больший ущерб, – добавил Степан Полторак, комментируя причины частых срывов торгов по закупкам топлива для МО. – В случае заметного роста стоимости топлива этот предприниматель не может продавать нам топливо, потому что останется в убытках. Такая ситуация не только со сделкой, за которую преследуют Павловского, но и с большинством закупок. Тогда Минобороны действительно воспользовались существующим механизмом пересмотра цены. И получило уголовное дело". При этом Степан Полторак отметил, что военным во время войны чрезвычайно важно иметь запасы, "поэтому стоит менять законодательную базу".



Напомним, в октябре 2017 НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны в растрате почти 150 млн грн при закупке топлива для нужд армии. Речь идет о соглашении между Минобороны и компанией "Трейд Комодити", победившей на торгах по закупке топлива, дав самую низкую на тот момент цену.



В результате таких действий НАБУ дальнейшие закупки топлива вообще были сорваны и назначены новые торги, что в свою очередь привело к приобретению топлива по значительно более высоким ценам. Ущерб Минобороны от вмешательства НАБУ в поставку топлива оценивается в 362 миллиона гривен.