21:53
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Если докажут коррупцию в действиях заместителя министра обороны, я подам в отставку, – Полторак

119 Читати новину українською
Степан Полторак
Степан Полторак / 112.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак не видит коррупционную составляющую в действиях своего заместителя Игоря Павловского, но решение, по его словам, должен принять суд.

"Я подтверждаю свои слова: если будет доказана коррупция в действиях заместителя министра обороны, я подам в отставку. Конечно, есть уровень ответственности каждого в своем направлении, но я несу политическую ответственность за тех, с кем я работаю", – заявил министр обороны Украины Степан Полторак в недавнем интервью изданию "Обозреватель".

На вопрос о расследовании НАБУ закупок Минобороной топлива в компании "Трейд Комодити" и обвинений детективов в адрес Игоря Павловского, Полторак обратил внимание, что в основу расследования положен акт Госаудитслужбы, позже обжалованный Минобороной и признан судом недействительным. "И я хочу подчеркнуть, что цена закупок топлива была дешевой среди всех силовых структур, в том числе дешевле, чем у правоохранительных органов, – добавил министр. – Если виноват Павловский или любой другой офицер, – надо привлекать к ответственности и сажать в тюрьму, но надо сначала доказать вину человека". При этом Степан Полторак отметил, что в течение всего периода следствия Павловский ни разу не был допрошен, как и начальник департамента закупок Владимир Гулевич.

Министр обороны уверен, что процедура закупок – несовершенна и требует законодательного урегулирования. "Например, Минобороны покупает огромную партию топлива, в этом году – это почти на 3 млрд грн. На тендер приходят поставщики, которые ориентируются на рыночные цены. Кто-то выигрывает тендеры, прозрачно и честно, затем он делает заказ партии топлива у производителя (обычно – за рубежом); пока идет производство время от времени меняются цены, и тендер срывается. Трейдеру проще заплатить штраф, чем нести значительно больший ущерб, – добавил Степан Полторак, комментируя причины частых срывов торгов по закупкам топлива для МО. – В случае заметного роста стоимости топлива этот предприниматель не может продавать нам топливо, потому что останется в убытках. Такая ситуация не только со сделкой, за которую преследуют Павловского, но и с большинством закупок. Тогда Минобороны действительно воспользовались существующим механизмом пересмотра цены. И получило уголовное дело". При этом Степан Полторак отметил, что военным во время войны чрезвычайно важно иметь запасы, "поэтому стоит менять законодательную базу".

Напомним, в октябре 2017 НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны в растрате почти 150 млн грн при закупке топлива для нужд армии. Речь идет о соглашении между Минобороны и компанией "Трейд Комодити", победившей на торгах по закупке топлива, дав самую низкую на тот момент цену.

В результате таких действий НАБУ дальнейшие закупки топлива вообще были сорваны и назначены новые торги, что в свою очередь привело к приобретению топлива по значительно более высоким ценам. Ущерб Минобороны от вмешательства НАБУ в поставку топлива оценивается в 362 миллиона гривен.

Теги: Новости политики Міністерство оборони України Коррупция НАБУ Степан Полторак
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 290
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
313
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 497
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1321
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 223
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук