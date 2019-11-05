Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти, – Милованов

Министр экономики Тимофей Милованов рассказал о функции государства.

По его мнению, государство должно быть арбитром между различными интересами бизнеса, общества, находить и предлагать компромиссные решения. Об этом Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я пытаюсь трансформировать министерство. Сейчас оно является игроком на рынке. Например, есть Агрофонд, который активно действует на рынке агро - торгует, финансирует. Более того, ведут политическую работу и лоббируют изменения в законодательстве, которые им выгодны. Такого не должно быть. Государство не должно своими действиями подменять бизнес, конкурировать с ним, вытеснять его, продвигать правила игры, которые выгодны госкомпаниям, но вредят частному бизнесу. Вместо этого, государство должно быть арбитром между разными интересами бизнеса, общества, находить и предлагать компромиссные решения. Другими словами, государство должно разрабатывать и следить за выполнением правил игры в экономике, а не влезать в экономику, как медведь в посудную лавку. Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти. Вот я и хочу превратить министерство в такое, которое является арбитром", – сообщил министр.

По словам Милованова, из этой логики следуют основные реформы, которые должны дать толчок экономике – приватизация, детенизация рынка земли, передача государственной земли в регионы на места.

А функции министерства нужно разделить, где-то надо переформатировать, где-то построить, научиться считать и делать аналитику очень хорошо, еще лучше, чем сейчас. Мы сейчас регламент меняем. При рассмотрении каждого документа, мы отвечаем на 6 показателей: влияние на ВВП, влияние на инвестиции, инфляция, рост безработицы, рост занятости,

– указал глава ведомства.

Как ранее сообщалось, Милованов выступил за пересмотр скандального законопроекта 1210. По данным Минэкономики, его принятие в нынешнем виде ударит по инвестиционной привлекательности Украины, приведет к потере украинскими предприятиями своих позиций на международных рынках и спровоцирует увеличение уровня безработицы.