У нас не было цели заработать денег, – интервью с соучредителями бренда "Dodo Socks"

Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гости сегодняшней программы "Теория большого вызова" – создатели бренда "Dodo Socks" Марта Турецкая и Андрей Плясун.

Марта Турецкая: Я очень мечтала о собственном бизнесе. Что-то продуктовое, но что это будут носки, я даже не догадывалась. Мы с Андреем (соучредитель бренда "Dodo Socks", – 24 Канал) тогда работали на одной фирме и уже долгое время мы обсуждали, что было бы классно заняться каким-то бизнесом. Все началось как-то вообще во время Майдана, мне кажется. Много людей начали переосмысливать, чем они занимаются, что они делают со своей жизнью. Мы тогда собирали средства, закупали разную одежду и продукты для АТО.

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Андрей Плясун: Как-то мы попали в цех, где производили носки. Там был очень приятный мужчина Вячеслав, он нам сказал, что может сделать любой дизайн, который мы ему принесем. Мы думали над дизайном примерно месяца три. И потом наконец мы "родили" наш первый дизайн.

Марта Турецкая: Это были носки с велосипедами. Я рисовала их вручную на миллиметровке. Мы с Андреем скинулись по 20 тысяч гривен – это на логотип, разработку сайта, закупку сырья. У нас вообще не было цели заработать деньги. Мы хотели создать классный продукт, цветной, веселый на какую-то интересную тематику, который вызывает эмоции.

Сооснователь бренда "Dodo Socks" Марта Турецкая

Андрей Плясун: Магазинчик мы решили открыть не в "горячий" сезон, поэтому у нас были определенные сомнения, будет ли это удачный проект, но как оказалось, это просто дало нам чрезвычайные плюсы и преимущества. Мы с Мартой иногда ходим в магазин, сами продаем, общаемся с клиентами и, соответственно, видим сразу какие-то отзывы. Это очень важно для нас. Очень много новых людей о нас узнают, в частности, иностранцев.

Марта Турецкая: Если идея держит уже шесть месяцев, как она держала нас, то, наверное, есть смысл все-таки попытаться ее воплотить, потому что она, скорее всего, уже не отпустит.

Андрей Плясун: Я считаю, что Украина – это страна очень больших возможностей. Ведь за рубежом очень много конкуренции. Гораздо больше более сильного бизнеса. Поэтому, если у вас есть идея, которая резонирует с вами, просто идите за ней, и у вас все получится.