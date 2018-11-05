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      У нас не было цели заработать денег, – интервью с соучредителями бренда "Dodo Socks"

      Теория большого вызова 16 Читати новину українською

      Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гости сегодняшней программы "Теория большого вызова" – создатели бренда "Dodo Socks" Марта Турецкая и Андрей Плясун.

      Марта Турецкая: Я очень мечтала о собственном бизнесе. Что-то продуктовое, но что это будут носки, я даже не догадывалась. Мы с Андреем (соучредитель бренда "Dodo Socks", – 24 Канал) тогда работали на одной фирме и уже долгое время мы обсуждали, что было бы классно заняться каким-то бизнесом. Все началось как-то вообще во время Майдана, мне кажется. Много людей начали переосмысливать, чем они занимаются, что они делают со своей жизнью. Мы тогда собирали средства, закупали разную одежду и продукты для АТО.

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      Андрей Плясун: Как-то мы попали в цех, где производили носки. Там был очень приятный мужчина Вячеслав, он нам сказал, что может сделать любой дизайн, который мы ему принесем. Мы думали над дизайном примерно месяца три. И потом наконец мы "родили" наш первый дизайн.

      Марта Турецкая: Это были носки с велосипедами. Я рисовала их вручную на миллиметровке. Мы с Андреем скинулись по 20 тысяч гривен – это на логотип, разработку сайта, закупку сырья. У нас вообще не было цели заработать деньги. Мы хотели создать классный продукт, цветной, веселый на какую-то интересную тематику, который вызывает эмоции.

      шкарпетки

      Сооснователь бренда "Dodo Socks" Марта Турецкая

      Андрей Плясун: Магазинчик мы решили открыть не в "горячий" сезон, поэтому у нас были определенные сомнения,  будет ли это удачный проект, но как оказалось, это просто дало нам чрезвычайные плюсы и преимущества. Мы с Мартой иногда ходим в магазин, сами продаем, общаемся с клиентами и, соответственно, видим сразу какие-то отзывы. Это очень важно для нас. Очень много новых людей о нас узнают, в частности, иностранцев.

      Марта Турецкая: Если идея держит уже шесть месяцев, как она держала нас, то, наверное, есть смысл все-таки попытаться ее воплотить, потому что она, скорее всего, уже не отпустит.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сьогодні ми з величезною радістю презентуємо довгоочікуваний колаб з @stary_lev і талановитими ілюстраторами Романою Романишин та Андрієм Лесів (творча майстерня «Аграфка»). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Зустрічайте пару «Супергерої» за мотивами оформлення однойменної поетичної книжки Олени Гусейнової ️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Коли ми починали Dodo Socks три роки тому, то мріяли про окрему лінійку колабораційних проектів з українськими ілюстраторами, графітчиками та шрифтовиками. І вже тоді список бажаних колаборацій очолювала творча майстерня «Аґрафка». Мрії збуваються! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Купити новинку можна на сайті dodosocks.com і в крамничці у Львові на вул. Федорова, 2 Також вони є на стенді ВСЛ на @bookforumlviv, а за кілька днів з’являться ще в книгарнях видавництва @stary_lev у Львові, Києві, Одесі та Дніпрі #dodosocks #dodo_superheroes #dodo_colaboration

      Допис, поширений Dodo Socks (@dodosocks)

      Андрей Плясун: Я считаю, что Украина – это страна очень больших возможностей. Ведь за рубежом очень много конкуренции. Гораздо больше более сильного бизнеса. Поэтому, если у вас есть идея, которая резонирует с вами, просто идите за ней, и у вас все получится.

      Теги: Новости Украины Теория большого вызова Новости Львова Бизнес
      Источник: 24 канал
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