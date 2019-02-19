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      Если я назову эти фамилии, вам станет страшно, – Гордон об агентах Кремля в Украине

      410 Читати новину українською
      Дмитрий Гордон у Дудя - новый Вдудь 19 февраля 2019
      Дмитрий Гордон / Screenshot

      Руководители украинских силовых ведомств, спецслужб, их заместители – они все знают фамилии людей, работающих на Кремль в Украине. Но категорически отказываются их называть.

      Об этом Дмитрий Гордон рассказал в интервью российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

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      "Мне нравится жизнь, и я хотел бы жить дальше", – сказал Гордон в ответ на просьбу Дудя назвать фамилии людей, которые работают на Кремль. По словам Гордона, руководители и сотрудники украинских спецслужб в один голос говорят: "Мы не можем сдавать агентуру".

      Речь, конечно, не идет о том, что эти люди – украинская агентура. Но, согласно неписаным законам спецслужб, ни один руководитель ни одной спецслужбы в мире никогда не называет фамилий агентов – или своих, или принадлежащих другим спецслужбам.

      "Вот даже генерал КГБ Калугин (у которого Дмитрий Гордон брал интервью в Нью-Йорке – 24 канал), который уже много десятилетий назад порвал связи с родиной – отказался называть имена агентов КГБ. Хотя, нет, каких-то назвал – Жириновского и нескольких иерархов из РПЦ ", – рассказал журналист.

      Мне не страшно называть фамилии агентов Кремля в Украине. Но если я их назову – вам станет страшно. Это очень важные фамилии,
      – подытожил Гордон.

      Кто такой Дмитрий Гордон? Это украинский журналист, телеведущий, а также политик – с 2014 до 2016 года был депутатом Киевского городского совета. Сейчас является главным редактором газеты "Бульвар Гордона" и основателем интернет-издания "ГОРДОН". Известный своими интервью со многими известными личностями. В феврале 2017 года его авторский проект стартовал на телеканале "112 Украина", который, по слухам, сначала принадлежал главе МВД времен Януковича Виталию Захарченко, а в 2018 году его приобрел кум Путина Виктор Медведчук.

      Смотрите видео полного интервью Дмитрия Гордона:

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Украина – Россия Российская пропаганда Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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