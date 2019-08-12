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      10 партий предлагали место в списках: Соколова рассказала о политических амбициях

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      Соколова рассказала о своих политических амбициях
      Соколова рассказала о своих политических амбициях / divanna-sotnya.com

      Новая Верховная Рада IX созыва еще не успела провести даже первое полноценное заседание, но уже наделала шума. А все потому, что в политику сейчас идут не только люди с политическим опытом и соответствующим образованием, но и певцы, актеры, шоумены и даже фотографы. Известная украинская телеведущая Янина Соколова эксклюзивно для 24 канала рассказала о том, почему не пошла в этом году в парламент.

      Янина Соколова откровенно сказала, что могла бы получить место в Верховной Раде. Соответствующие предложения она получила сразу от 10 политических партий, которые предлагали ей места в списках. Однако она отказала всем.

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      Телеведущая отметила, что предложений было очень много, и все они были очень разными.

      Там есть очень забавные партии вроде господина Журавлева, который предложил мне быть в его партии. Там Олег Винник, я, Виктор Павлик... Короче, должна была стать их волчицей. Но потом, смотрю, Винник перебежал к Поплавскому – наверное, с Журавлевым что-то не сложилось. Ну и со мной тоже – я отказала,
      – заявила Янина.

      Она добавила, что такому решению есть два объяснения: "Во-первых, мне есть что делать на другой ниве. Во-вторых, я не хочу идти с тем, в ком я до конца не уверена". Кроме этого Соколова пояснила, что не исключает возможность пойти в парламент, но позже, лет через пять.

      В действующем парламенте я не уверена ни в одной политической силе. Поэтому лучше создать свою команду. С осени мы начнем думать, кто это может быть. Возможно, наберем не так много голосов, но если даже пять наших людей будут там, мы четко знаем, в каких направлениях нам следует работать,
      – подытожила звезда.

      Смотрите полное видео интервью с Яниной Соколовой:

      К слову, недавно партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась к партиям "Голос" и "Батькивщина" с целью совместного координирования действий в будущем парламенте. Стоит добавить, что первое торжественное заседание новоизбранного парламента состоится 29 августа. Откроет его старейший народный депутат Юлий Иоффе, который является представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь".


      Какая партия и сколько мандатов получит в новоизбранной Раде / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Европейская солидарность
      Источник: 24 канал
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