14:48
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Если я смогла, сможете и вы, – Настя Каменских анонсировала старт особого челленджа

248 Читати новину українською
Настя Каменских
Настя Каменских / Фото из соцсетей

Украинская певица Настя Каменских анонсировала старт нового челленджа в сети. Артистка откровенно рассказала, как добилась своего успеха и призвала каждого человека осуществлять свои мечты.

Настя Каменских – яркий пример того, как певица может получить немалую славу как в Украине, так и за ее пределами. Артистка решила показать каждому подписчику, что осуществлять мечты – возможно.

Читайте также: Пьяная и очаровательная, – в сети отреагировали на новое фото Насти Каменских

Вы часто меня благодарите за то, что своим примером вдохновляю многих на позитивные изменения. Я всегда ставила перед собой разные цели, мечтала, работала над их достижением. И, несмотря на то, что все задуманное сбылось, продолжаю работать над покорением новых вершин,
– рассказала Настя Каменских.

 

Звезда призналась, что стала амбассадором грандиозного социального челленджа в сети #оbіцяюза100днів. В рамках проекта, который стартует 1 сентября. Настя Каменских расскажет, как она сумела добиться успеха как певица и дизайнер. Артистка призвала всех подписчиков ее блога приобщиться к проекту и за 100 дней выполнить свое обещание. На достижение цели каждому дается 100 дней.

Меня часто спрашивают: откуда черпать столько сил и энергии? В проекте #obіцяюза100днів я решила рассказать, показать на своем примере, поделиться секретами как достичь успеха. Показать каждому, что возможно все. Поверьте, если смогла я, сможете и вы! Действуйте!
– призвала Настя Каменских.

Кроме этого, певица добавила, что участников челленджа ждут подарки. Главным призом #оbіцяюза100днів станет поездка в Германию на Новый год.

Теги: LifeStyle Музыка Настя Каменских
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сегодня, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
сегодня, 13:00 Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
Сергій Фурса
Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
сегодня, 12:50 Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
Уляна Корицька 2327
Турция на пороге экономического дна
сегодня, 12:01 Турция на пороге экономического дна
Злой Одессит
Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать
сегодня, 11:00 Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать
Олена Булан
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук