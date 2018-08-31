Если я смогла, сможете и вы, – Настя Каменских анонсировала старт особого челленджа

Украинская певица Настя Каменских анонсировала старт нового челленджа в сети. Артистка откровенно рассказала, как добилась своего успеха и призвала каждого человека осуществлять свои мечты.

Настя Каменских – яркий пример того, как певица может получить немалую славу как в Украине, так и за ее пределами. Артистка решила показать каждому подписчику, что осуществлять мечты – возможно.

Читайте также: Пьяная и очаровательная, – в сети отреагировали на новое фото Насти Каменских

Вы часто меня благодарите за то, что своим примером вдохновляю многих на позитивные изменения. Я всегда ставила перед собой разные цели, мечтала, работала над их достижением. И, несмотря на то, что все задуманное сбылось, продолжаю работать над покорением новых вершин,

– рассказала Настя Каменских.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 21 Сер 2018 р. о 10:15 PDT

Звезда призналась, что стала амбассадором грандиозного социального челленджа в сети #оbіцяюза100днів. В рамках проекта, который стартует 1 сентября. Настя Каменских расскажет, как она сумела добиться успеха как певица и дизайнер. Артистка призвала всех подписчиков ее блога приобщиться к проекту и за 100 дней выполнить свое обещание. На достижение цели каждому дается 100 дней.

Меня часто спрашивают: откуда черпать столько сил и энергии? В проекте #obіцяюза100днів я решила рассказать, показать на своем примере, поделиться секретами как достичь успеха. Показать каждому, что возможно все. Поверьте, если смогла я, сможете и вы! Действуйте!

– призвала Настя Каменских.

Кроме этого, певица добавила, что участников челленджа ждут подарки. Главным призом #оbіцяюза100днів станет поездка в Германию на Новый год.