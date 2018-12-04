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      Если я выиграл, то только потому, что сделал что-то особенное, – Модрич о "Золотом мяче"

      89 Читати новину українською
      Лука Модрич
      Лука Модрич

      Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями после вручения ему награды "Золотой мяч".

      Отметим, что в борьбе за самую престижную футбольную награду хорвату удалось обойти таких грандов как Антуан Гризман, Киллиан Мбаппе и Криштиану Роналду.

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      Хочу поблагодарить тех, кто помогал мне, всех, кто работает в "Реале" и в сборной Хорватии. Всех моих близких, мою жену и детей. Для меня большая честь быть среди великих футболистов. Пытаюсь привыкнуть к мысли, что я вошел в число исключительных игроков, получавших "Золотой мяч". Это невероятно. Не только потому, что я выиграл эту награду после Роналду и Месси. Среди тех, кто участвовал в борьбе за эту награду, есть большие таланты. Если я выиграл, то только потому, что сделал что-то особенное,
      – цитирует хорвата AS.

      Напомним, что Лука Модрич по итогам прошлого сезона выиграл Лигу чемпионов и дошел до финала Чемпионата мира-2018. Также Модрич признан лучшим футболистом года по версии ФИФА и Goal.com.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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