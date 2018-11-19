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      Если я вызываю исполнителя, значит, я на него рассчитываю, - Шевченко о новичках сборной

      39 Читати новину українською
      Андрей Шевченко
      Андрей Шевченко / Евген Кравс

      Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против сборной Турции. А также о дебюте новичков.

      "Нынешняя сборная Турции – перспективная команда, которая строится. Мы также находимся в процессе строительства команды, и завтра у нас будет возможность дать еще один шанс проявить себя тем исполнителям, которые ранее имели меньше игровой практики. Чем больше мы сможем провести замен, тем лучше. Увидим, на кого мы сможем рассчитывать в следующем году", – заявил на предматчевой пресс-конференции Андрей Шевченко.

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      Он также прокомментировал срочный вызов в сборную защитника Александра Сватка. Он отправился в расположение главной команды за день до матча против Турции.

      "Это была вынужденная мера. Хотя за Сватком мы следили и раньше. У нас несколько игроков получили повреждения. Сегодня и завтра [19-20 ноября – 24 Канал] мы оценим их состояние и поймем, смогут ли они принять участие в игре. Сваток будет готовиться вместе с другими и так же имеет шанс выйти завтра – или с первых минут или на замену. Этот игрок уже вызывался в сборную раньше. Если я вызываю исполнителя, значит, я на него рассчитываю", - рассказал Андрей Шевченко.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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