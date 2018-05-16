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Если экспорт лома возрастет, то украинским метпредприятиям грозит остановка работы, – Каленков

37 Читати новину українською
Металлолом
Металлолом / zik.ua

В случае сохранения существующей в Украине тенденции к повышению объемов экспорта металлолома, украинские металлургические предприятия со временем вообще могут остаться без привозного металлолома.

Такое мнение в интервью "Украинским новостям" высказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Это сначала приведет к сокращению производства, а затем и к его полной остановке со всеми вытекающими отсюда негативными финансово-экономическими и социальными последствиями. Причем не только на уровне отдельной отрасли, но и всей страны в целом, – сказал А. Каленков. – По данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза", на сегодняшний день металлофонд Украины составляет около 300 млн. т, а его износ достигает 90%. Поэтому срочно нужна программа обновления, в первую очередь, инфраструктуры, которая будет способствовать развитию внутреннего рынка для украинского горно-металлургического комплекса, что, в свою очередь, позволит решить проблему дефицита металлолома".

При этом глава "Укрметаллургпрома" надеется, что предприятиям по итогам текущего года удастся увеличить заготовку лома. "В прошлом году было заготовлено около 3,7 млн тонн, в 2017 году – 3,4 млн тонн, то есть увеличили заготовку на 6%. Надеюсь, что в этом году мы тоже увеличим на 6%. Если же экспорт будет расти такими темпами как сейчас, то у нас дефицит может вместо 10% может составить 15% и более", – сказал он.

А. Каленков напомнил, что около 80% украинского лома идет в Турцию, а 20% идет в непризнанную республику Приднестровье. "Вообще, это политический вопрос, который необходимо решать уже сегодня, поскольку 20% стратегического сырья вывозится в непризнанную республику, где оно перерабатывается в готовую продукцию и отправляются на те же рынки, на которых мы конкурируем. Причем приднестровские предприятия субсидируются по полной программе: и по газу (их россияне субсидируют) и по электроэнергии. Учитывая это, отпускать 20% нашего экспорта лома в Приднестровье недопустимо. Если мы создаем список ограничения экспорта товаров с Россией, наверное, имеет смысл сделать это и в отношении Приднестровья. Кроме того, у нас очень большие надежды на законопроект №8226, который зарегистрирован и сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде (он предлагает сохранить пошлину на экспорт лома на 3 года и повысить ее до 42 евро за тонну)", – сказал глава "Укрметаллургпрома".

Теги: Экспорт металургия
Источник: 24 Канал
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