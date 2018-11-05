Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится

Депутата, которого активисты называют заказчиком убийства Кати Гандзюк - цинично пытались включить в состав комиссии, которая будет искать заказчика убийства.

Генпрокурор, который как бы власть и должен быть обеспокоен поиском убийц – цинично заявил, что убитые и побитые сами немножко виноваты – не надо было власть критиковать.

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Если ответом на вопрос "Кто убил Катю Гандзюк?" будет "Депутат БПП" – это ВСЕМ объяснит, почему "никого не нашли". И это будет ответом на многие другие вопросы. Почему не нашли убийц Павла Шереметы. Почему МВД "не может найти" своих карманных клоунов, которые нападают на активистов. Почему после 50 нападений на активистов не ушли в отставку глава МВД, ГПУ и СБУ. И еще много других почему.

Ничему не научили этих – йолки, страусы и улетающие в ночи вертолеты – тех. Эти – такие же беспринципные, бесстыдные и циничные, как те. Казалось, что эти немного умнее и хитрее тех – но нет. Такие же близорукие, жадные и глупые.

Если действительно окажется правдой, что убийство Кати Гандзюк заказал депутат фракции "Блока Петра Порошенко", то для Петра Порошенко эта история может стать тем же, чем стала для Януковича ночь, когда побили студентов.

Вы заигрались. И, пожалуй, доигрались.

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Активист Максим Кицюк в ефире 24 канала назвал имена людей, которые могли заказать Катю Гандзюк: