"Если Москва проиграет": экс-посол США объяснил, как выход РФ из Донбасса повлияет на мир

Украина защищает Запад от агрессии Российской Федерации, поэтому ей нужно предоставить мощное оружие и другую помощь. Ведь после проигрыша Москвы в войне на Донбассе, ее "приключенческий аппетит" в мире исчезнет.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны во время обсуждения поддержки Украины.

Читайте также: Американцы не готовы воевать с Россией ради Украины, – экс-посол США

"То, что некоторые называют кризисом в Украине, на самом деле является кризисом, вызванным агрессией Кремля. Московская война в Украине не только имеет критическое значение для Киева, но также очень важна для Запада, поскольку именно Украина защищает нас от агрессии Кремля. Москва не скрывает свою дестабилизирующую цель", – подчеркнул он.

Бывший посол также призвал Канаду предоставить Украине летальное оружие и всяческую другую помощь для борьбы с Россией.

Если Москва проигрывает на Донбассе, то ее приключенческий аппетит в Балтике и где-то исчезнет. Таким образом, увеличение нашей помощи Украине является разумным способом защиты союзников по НАТО и послевоенной политики структуры, которая обеспечивала процветание и безопасность в течение последних 25 лет,

– добавил Хербст.

Он отметил, что мир должен немедленно принять необходимые меры, чтобы защитить себя и свои интересы от России, потому что "ревизионистский Кремль является самой большой острой угрозой" для Запада.

К слову, ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Запад должен ввести более сильные санкции для того, чтобы остановить агрессивные действия Кремля. Украина нуждается в большем оружии и более мощной поддержке от США, чтобы сделать дальнейшую российскую агрессию "тяжелее и больнее".