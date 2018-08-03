Если мы начнем перевооружать армию, то освобождение Донбасса произойдет очень быстро, – эксперт

Украина показала, что может воевать с Россией. Путин это понимает, поэтому не идет в широкомасштабное наступление. Но война не заканчивается, потому что она договорная, выгодна и Путину, и Порошенко.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Власть не хочет увеличения военного потенциала Украины, чтобы не нарушить баланс с вооруженными силами России. Когда Порошенко в свое время заявлял, что у нас самая сильная армия в Европе, то общество сразу спросило: а почему мы не идем вперед на Донбассе?" – подчеркивает Жданов.

По его словам, Путин понимает, что увязнет в Украине в окопной войне, а для российской экономики, отмечает эксперт, это будет смертельно, причем сразу. Как отмечает эксперт, на сегодня в украинской армии своего рода паритет с российскими силами. Но власть не спешит наращивать наш потенциал.

Если мы начнем перевооружать армию, модернизировать танки, артиллерию, плюс "Джавелини", то тогда военная операция по освобождению Донбасса будет реализована в кратчайшие сроки и без особых потерь. Если бы нам передали два боевых американских корабля береговой охраны, которые находятся в порту Балтимора, они бы в Азовском море гоняли россиян просто так. А так мы сидим в окопах с автоматом Калашникова,

– отмечает военный.

Жданов подчеркивает: Путин и Порошенко делают на войне бешеные деньги. В частности, Порошенко постоянно просит деньги на Западе, ссылаясь на войну.

"Главная политическая задача Порошенко – не дать Украине сойти с политической орбиты Кремля. У нас российский бизнес работает, мы закрываем глаза на присутствие российских войск на нашей территории. Почему в Крыму не объявить оккупационный режим, а полуостров – официально оккупированным? Тогда бы и крымский мост никто не строил", – убежден Олег Жданов.

Военный отмечает, что США продолжат поддержку Украины, так как не хотят, чтобы РФ шла вперед. Но и в прямое боевое столкновение с Москвой Вашингтон не пойдет. Поэтому помощь США умеренная, и в 2019 году будет меньше, чем обычно.

США благодаря войне в Украине выбивают из Европы много денег. Трамп постоянно требует от европейских членов НАТО увеличения взносов. Он говорит: "если не хотите "русский мир", как в Украине, платите за безопасность. США резко увеличили количество войск в Европе. Они знакомят свои войска с возможными новыми условиями ведения боевых действий. Но, пока Украина не будет выдвигать своих политических требований – мы будем инструментом для любого,

– подчеркнул Жданов.

Напомним, Конгресс США принял законопроект, который предусматривает выделение в 2019 году 250 миллионов долларов на безопасную помощь Украине. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должно быть направлено на летальные виды вооружений. Ранее проект оборонного бюджета США на 2019-й год поддержал Белый дом. В целом этот документ закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, которая объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе", а также "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море".

30 апреля 2018 года стало известно о том, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". 22 мая Президент Украины Петр Порошенко сообщил об их первом применении.