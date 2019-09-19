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      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Если мы подождем еще год-два, то наша земля ничего не будет стоить, – эксперт

      173 Читати новину українською
      Рынок земли на низком старте
      Рынок земли на низком старте / Фото 24 канала

      В условиях того, что растет капельное орошение земли, происходит износ украинских почв. Если мы подождем еще год-два, то украинская земля, в частности, на юге страны, ничего не будет стоить.

      Такое мнение 24 канала высказал политолог, глава центра "Эйдос" Виктор Таран.

       Последние новости: Гончарук рассказал, когда в Украине откроют рынок земли

      Эксперт замечает: старт рынка земли – это потребность даже не вчерашнего или позавчерашнего дня.

      То, что планируют продавать 100-200 гектаров на руки очень хорошая новость, таким образом будет исключена монополизация рынка земли,
      – считает Виктор Таран.

      Однако, по мнению эксперта, запрет продавать землю иностранцам – не правильный. Стране нужны иностранные инвестиции в сельское хозяйство.

      Сколько будет стоить украинский чернозем, смотрите здесь:

       

      Я бы записал в законе, что иностранцам земля продается исключительно в приграничных с Россией областях. Собственники земли из стран НАТО – лучшая гарантия безопасности от агрессии России. Ведь в таком случае Россия не решится напасть на них,
      – считает Виктор Таран.

      Важно! Зеленский анонсировал рынок земли: почему украинцы против

      Более того, если иностранцы не будут покупать землю, ее скупят олигархи, что недопустимо. Конечно, параллельно нужно запускать земельный банк и навести порядок в земельном кадастре.

      Какова сейчас ситуация относительно рынка земли?
      Официально продажа земли сельскохозяйственного назначения в Украине запрещена. Правда, существует "серый рынок".
      В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года. Предполагается, что купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании. В то же время, приобрести государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах. Те, кто арендует участок, смогут выкупить землю в первую очередь.

      ринок землі, продаж української землі
      Цены на землю под мораторием в Украине

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Публикации Мораторий на продажу земли Рынок земли Статьи Инвестиции
      Источник: 24 канал
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