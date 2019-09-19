Если мы подождем еще год-два, то наша земля ничего не будет стоить, – эксперт

В условиях того, что растет капельное орошение земли, происходит износ украинских почв. Если мы подождем еще год-два, то украинская земля, в частности, на юге страны, ничего не будет стоить.

Такое мнение 24 канала высказал политолог, глава центра "Эйдос" Виктор Таран.

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Эксперт замечает: старт рынка земли – это потребность даже не вчерашнего или позавчерашнего дня.

То, что планируют продавать 100-200 гектаров на руки – очень хорошая новость, таким образом будет исключена монополизация рынка земли,

– считает Виктор Таран.

Однако, по мнению эксперта, запрет продавать землю иностранцам – не правильный. Стране нужны иностранные инвестиции в сельское хозяйство.

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Я бы записал в законе, что иностранцам земля продается исключительно в приграничных с Россией областях. Собственники земли из стран НАТО – лучшая гарантия безопасности от агрессии России. Ведь в таком случае Россия не решится напасть на них,

– считает Виктор Таран.

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Более того, если иностранцы не будут покупать землю, ее скупят олигархи, что недопустимо. Конечно, параллельно нужно запускать земельный банк и навести порядок в земельном кадастре.

Какова сейчас ситуация относительно рынка земли?

Официально продажа земли сельскохозяйственного назначения в Украине запрещена. Правда, существует "серый рынок".

В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года. Предполагается, что купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании. В то же время, приобрести государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах. Те, кто арендует участок, смогут выкупить землю в первую очередь.



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