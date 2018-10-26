Если мы придем в Украину, то только на тракторах или троллейбусах, – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что война в Донбассе – это проблема трех славянских народов и заверил, что белорусы в Украину на танках не придут.

Об этом он заявил от время эмоционального выступления в рамках первого Форума регионов, который проходит в белорусском Гомеле.

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Говоря о войне на Донбассе, он назвал ее болезненным вопросом и для Украины, и для ее соседей – в том числе и для Беларуси.

Это вопросы войны и мира, и я задеваю этот вопрос, потому что он в последнее время естественно, что политизирован и волей-неволей Беларусь, которая расположена не за тысячи километров от конфликта,

- заявил Лукашенко, добавив, что война происходит на его "пороге" - "у братьев".

Он озвучил позицию Беларуси по этому поводу.

"Мы (Беларусь, - ред.) Готовы включиться в этот конфликт там, где трудно, где нет того доверия, которое должно быть, мы готовы это сделать, но только ради одного - ради мира", - войну на Донбассе Лукашенко назвал проблемой "трех славянских народов".

Он отметил, что Беларусь готова работать только в рамках договоренностей Украины и России.

Мы не напрашиваемся на роль миротворцев или посредников, я это терпеть не могу!

- эмоционально сказал Лукашенко, вспомнив о санкциях, которые когда-то Запад ввел против Беларуси.

Он попросил прощения у Порошенко, что "затронул эту болезненную тему", но, по словам белорусского лидера, его страну просто втянули в эту "проблему".

"Мы если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках", - заверил белорусский лидер .

Мы не просимся быть ни посредниками, ни миротворцами, мы просто за вас переживаем - все, что можем для вас сделать, мы готовы... Надо прекратить братоубийственную войну - мы к вашим услугам,

- подытожил Александр Лукашенко.

К слову, в начале октября президент Беларуси Александр Лукашенко удивил заявлением, что в случае войны, обещает выдать оружие каждой белорусской семье.



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Беларусь является одной из тех стран, где украинцы не могут чувствовать себя в безопасности.