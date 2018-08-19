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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Если на выборах президента победит Порошенко, то Кремль заявит о фальсификации, – политолог

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Президентские выборы на Украине 2019: как будет действовать Россия в случае победы проукраинского кандидата
Президентские выборы на Украине 2019: как будет действовать Россия в случае победы проукраинского кандидата / Колаж 24 канал

В ответ на результаты президентских выборов 2019 года в Украине российская власть готовит несколько сценариев. Один из таких сценариев предусматривает полную дискредитацию и делегитимизацию победителя.

Такое мнение высказал независимый российский политолог Александр Морозов, который проживает в Чехии, сообщает "Эспрессо".

Не так важно, кто победит на выборах. Важно то, каким образом Кремль будет создавать атмосферу снижения демократии и демократических процедур. Победит действующий президент Порошенко – Кремль будет поднимать вопрос во время избирательной кампании и после нее о том, что проценты в пользу Порошенко являются сфальсифицированными, что были каким-то образом удалены конкуренты, что значительная часть Украины не поддержала его реально,
– прогнозирует политолог.

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В то же время эксперт не исключил, что большинство патриотически настроенных украинских избирателей могут избрать кого-то другого вместо Порошенко. Однако, по убеждению Морозова, такое развитие событий не изменит сценария, который готовит Россия.

"Если это будет не он (Порошенко), то Кремль все равно будет играть в ту же игру. Вот это, на мой взгляд, является главным моментом", – отметил политолог.

Следовательно, Морозов призвал украинские СМИ и политические группы, которые несут ответственность за будущее Украины, "относиться к этому с готовностью и не оказаться жертвой этой игры".

"Поэтому, если кто-то из политиков говорит "Помиримся (со страной-агрессором)", тогда он продемонстрирует некую существенную поддержку, которая была бы способной – в том случае, если бы он пришел к власти – быть реализованной как план. В противном случае – это просто популизм и игра на чувстве усталости. Это мне кажется очевидным", – сказал эксперт.

К слову, накануне украинский нардеп Дмитрий Тымчук заявил, что пророссийские боевики на Донбассе могут активизироваться во время предвыборной кампании в Украине, чтобы дискредитировать так называемую "партию войны" и популяризировать призывы к миру от пророссийских кандидатов.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Петр Порошенко Выборы Президента 2019
Источник: 24 Канал
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