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      Если не отозвать законопроект № 1210, Украину ожидают катастрофические последствия, – эксперты

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      Налоговый кодекс
      Налоговый кодекс / 5.ua

      Представители украинского бизнеса считают, что законопроект № 1210, предусматривающий резкое повышение ренты за добычу железной руды в Украине, нужно отозвать.

      За это высказались глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький и народный депутат Украины Муса Магомедов.

      "Пока мы не нашли никакого компромисса ни в пределах рабочей группы, ни на заседаниях профильного комитета. Кроме тех вопросов, которые беспокоят горно-металлургический комплекс, этот законопроект имеет множество других претензий от других участников рынка. Поэтому я считаю, что лучшим вариантом было бы его отозвать", – считает Беленький.

      В случае принятия закона в нынешней редакции возможны катастрофические последствия как для предприятий, так и для экономики Украины в целом, считают эксперты. На заседании рабочей группы по вопросам изменения рентных платежей было продолжено обсуждение проекта закона.

      "Есть рекомендации МВФ, есть международники. Привлечь их и после их оценки состояния отрасли, и в целом, и в сравнении работы с международными компаниями. После этого сделать предложение по изменению налогов", – заявил Магомедов.

      Ранее критические замечания по законопроекту высказали в Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палате.
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      Теги: Налоги Налоговый кодекс
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