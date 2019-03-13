13:05
13 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россию держат за забором. Чеченский Волдеморт
      Вєсті Кремля
      20:57, 12 марта
      Вести.UA: Куда спешил Порошенко. За что Черновол получила орден
      Вєсті.UA
      19:50, 12 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Если не предотвратить, следующим оккупированным РФ городом может стать Одесса, – генерал США

      266 Читати новину українською
      Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе
      Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе / AP

      Если Запад не сделает ничего с аннексией Россией Крыма – вполне возможно, что Одесса будет следующим оккупированным городом. А в течение ближайших десяти лет может начаться война с Китаем.

      Такие мысли высказал экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес 12 марта 2019 года в испанском зале Пражского Града на конференции по вопросам безопасности. Конференцию организовали по случаю 20-летия присоединения Чешской Республики, Венгрии и Польши к НАТО, как сообщили Česke Noviny. 

      Читайте также: Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику

      Об угрозе России

      По словам генерала Ходжеса, самая большая текущая угроза для мира – это Россия. Россия, по его мнению, уважает только силу. И если ее оппоненты проявляют слабости – это автоматически провоцирует Россию к агрессии.

      А потому НАТО должно демонстрировать России единство и силу. Особенно в Черноморском регионе – там Альянс, по мнению генерала Ходжеса, должен расширять свое присутствие. Ведь "это регион, где Россия совершает крупнейшую и сильнейшую агрессию".

      Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма – вполне возможно, что Одесса будет следующим оккупированным городом. Наконец, возможно, также и Румыния,
      – заявил Ходжес.

      Стоит заметить, что с российской же агрессией штаты борются достаточно активно. Например, последним шагом было принятие Конгрессом четырех законопроектов, направленных против российской власти в целом и против президента Владимира Путина в частности.

      О возможной войне с Китаем

      Ходжес отметил, что из анализа политики Китая и высказываний китайских коммунистических лидеров можно сделать вывод, что между США и Китаем может быть вооруженный конфликт. Поэтому США очень нуждаются в союзниках в Европе, поддержке со стороны Канады и Австралии.

      К слову, в 2018 году Ходжес также говорил об угрозе войны с Китаем. При этом называл срок в 15 лет (в 2019 он говорил о перспективе войны через 10 лет). То есть, по его мнению, угроза войны с Китаем стала еще ближе и более реальной.

      Подытожил свое выступление Ходжес такими словами: "Если мы будем достаточно реалистичными, чтобы оценить эти угрозы, тогда мы будем готовы столкнуться с ними".

      blog_ava
      Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов: видео
      сегодня
      1373
      Теги: Новости Украины Китай Новости США Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма НАТО
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Приречене перемир'я: терористи готуються до кривавих боїв
      сегодня , 12:00 Приречене перемир'я: терористи готуються до кривавих боїв
      Олексій Чибісов 608
      В ЕС, НАТО или снова к России: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 11:17 В ЕС, НАТО или снова к России: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 1258
      Церква йде у школу: чи читатимуть діти "Отче наш"?
      сегодня , 08:40 Церква йде у школу: чи читатимуть діти "Отче наш"?
      Наталія Лебідь 1013
      Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      12 марта , 22:00 Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      Ольга Черненко 844
      Быть ли объединению православной и греко-католической церквей
      12 марта , 21:00 Быть ли объединению православной и греко-католической церквей
      642
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Насиров удивил заявлением о своем здоровье
       6 марта 2017 , 11:56
      Гороскоп на 1 июня для всех знаков Зодиака
       1 июня 2018 , 05:15
      Зинченко стал жертвой насмешек со стороны звезд Ман Сити – на газон и пинок под зад
       31 июля 2018 , 14:17
      ДТП с неожиданным финалом возвращает веру в человечность (видео)
       31 июля 2018 , 17:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук