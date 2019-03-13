Если не предотвратить, следующим оккупированным РФ городом может стать Одесса, – генерал США

Если Запад не сделает ничего с аннексией Россией Крыма – вполне возможно, что Одесса будет следующим оккупированным городом. А в течение ближайших десяти лет может начаться война с Китаем.

Такие мысли высказал экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес 12 марта 2019 года в испанском зале Пражского Града на конференции по вопросам безопасности. Конференцию организовали по случаю 20-летия присоединения Чешской Республики, Венгрии и Польши к НАТО, как сообщили Česke Noviny.

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Об угрозе России

По словам генерала Ходжеса, самая большая текущая угроза для мира – это Россия. Россия, по его мнению, уважает только силу. И если ее оппоненты проявляют слабости – это автоматически провоцирует Россию к агрессии.

А потому НАТО должно демонстрировать России единство и силу. Особенно в Черноморском регионе – там Альянс, по мнению генерала Ходжеса, должен расширять свое присутствие. Ведь "это регион, где Россия совершает крупнейшую и сильнейшую агрессию".

Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма – вполне возможно, что Одесса будет следующим оккупированным городом. Наконец, возможно, также и Румыния,

– заявил Ходжес.

Стоит заметить, что с российской же агрессией штаты борются достаточно активно. Например, последним шагом было принятие Конгрессом четырех законопроектов, направленных против российской власти в целом и против президента Владимира Путина в частности.

О возможной войне с Китаем

Ходжес отметил, что из анализа политики Китая и высказываний китайских коммунистических лидеров можно сделать вывод, что между США и Китаем может быть вооруженный конфликт. Поэтому США очень нуждаются в союзниках в Европе, поддержке со стороны Канады и Австралии.

К слову, в 2018 году Ходжес также говорил об угрозе войны с Китаем. При этом называл срок в 15 лет (в 2019 он говорил о перспективе войны через 10 лет). То есть, по его мнению, угроза войны с Китаем стала еще ближе и более реальной.

Подытожил свое выступление Ходжес такими словами: "Если мы будем достаточно реалистичными, чтобы оценить эти угрозы, тогда мы будем готовы столкнуться с ними".