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      Если не президент сломает систему, а система сломает его, я не промолчу, – Сенцов

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      Олег Сенцов о Владимире Зеленском и проблемах Украины
      Олег Сенцов / Getty Images

      Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что всегда будет отстаивать интересы Украины и готов поддержать в этом президента. Но если система сломает президента, Сенцов заявил, что он не будет молчать.

      "Я всегда говорил и буду говорить то, что думаю. Я не являюсь сторонником ни господина Порошенко, ни господина Зеленского. Я – сторонник всего народа, объединенного под названием государство Украина, и всегда буду выступать только за ее интересы", – заявил Сенцов во время выступления на Форуме единства в Мариуполе.

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      Бывший узник Кремля подчеркнул, что если президент будет делать то, что правильно и нужно народу Украины, Сенцов будет поддерживать главу государства. Если же президент будет делать то, что вредит Украине, Сенцов будет говорить об этом открыто и честно.

      "Если руководству нашего государства удастся прекратить огонь, чтобы не гибли наши солдаты, если ему удастся вернуть всех наших пленных, я скажу, что у нас замечательное руководство", – сказал режиссер.

      Если наш президент сможет сломать ту коррумпированную систему, которая существует в нашей стране, которая разъедает нашу страну, как ржавчина, я скажу, что у нас лучший президент. Если интересы страны будут преданы, и я увижу, что это предательство, я так и скажу. (...) Если не президент сломает систему, а система сломает его, я не промолчу,
      – подчеркнул Сенцов.

      Он добавил, что озвучил 2 главные проблемы, о которых знают все. Внешняя – президент России Владимир Путин и российская агрессия, и внутренняя – коррупция. Третьей режиссер назвал разобщенность общества и нетерпимость в нем. Сенцов предостерег, что разобщенная страна не способна победить.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины Олег Сенцов
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