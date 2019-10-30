Если не президент сломает систему, а система сломает его, я не промолчу, – Сенцов

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что всегда будет отстаивать интересы Украины и готов поддержать в этом президента. Но если система сломает президента, Сенцов заявил, что он не будет молчать.

"Я всегда говорил и буду говорить то, что думаю. Я не являюсь сторонником ни господина Порошенко, ни господина Зеленского. Я – сторонник всего народа, объединенного под названием государство Украина, и всегда буду выступать только за ее интересы", – заявил Сенцов во время выступления на Форуме единства в Мариуполе.

Читайте также: Революция Достоинства превратилась в "контрреволюцию ненависти", – Сенцов

Бывший узник Кремля подчеркнул, что если президент будет делать то, что правильно и нужно народу Украины, Сенцов будет поддерживать главу государства. Если же президент будет делать то, что вредит Украине, Сенцов будет говорить об этом открыто и честно.

"Если руководству нашего государства удастся прекратить огонь, чтобы не гибли наши солдаты, если ему удастся вернуть всех наших пленных, я скажу, что у нас замечательное руководство", – сказал режиссер.

Если наш президент сможет сломать ту коррумпированную систему, которая существует в нашей стране, которая разъедает нашу страну, как ржавчина, я скажу, что у нас лучший президент. Если интересы страны будут преданы, и я увижу, что это предательство, я так и скажу. (...) Если не президент сломает систему, а система сломает его, я не промолчу,

– подчеркнул Сенцов.

Он добавил, что озвучил 2 главные проблемы, о которых знают все. Внешняя – президент России Владимир Путин и российская агрессия, и внутренняя – коррупция. Третьей режиссер назвал разобщенность общества и нетерпимость в нем. Сенцов предостерег, что разобщенная страна не способна победить.

Читайте также: Стыдно за президента, – Сенцов о скандале с Зеленским в Золотом