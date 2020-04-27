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      Если не в Кабмин, то в Офис Президента: может ли Саакашвили стать заместителем Ермака

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      Может ли Саакашвили стать заместителем Ермака: комментарии политиков
      Саакашвили может стать заместителем Ермака? / Коллаж 24 канала

      В "Слуге народа" заговорили о том, что Михеил Саакашвили, поскольку не имеет достаточной поддержки среди депутатов для назначения на должность вице-премьера, может пойти работать заместителем главы Офиса Президента. Сам политик уже отреагировал: говорит, что должность в ОП ему никто не предлагал.

      Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук 26 апреля в эфире одного из украинских телеканалов высказалась относительно того, каким видит политическое будущее Михеила Саакашвили.

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      Саакашвили не имеет поддержки в "Слуге народа"

      Верещук считает, что представление кандидатуры Саакашвили на пост вице-премьера не внесут в Раду в ближайшее время. Зато депутат выразила мнение, что лучшей идеей будет назначение грузинского экс-президента заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

      Думаю, в ближайшее время кандидатура не будет внесена в парламентский зал. Нет большинства для голосования. 70% (фракции "Слуга народа" – 24 канал) не готовы голосовать,
      – сказала Верещук.

      Ранее в "Слуге народа" уже говорили, что если 70% депутатов фракции будут готовы поддержать назначение Саакашвили, то вопрос вынесут на голосование Рады. Если же поддержка будет меньше 70% – "фракцию через колено не будут ломать".

      Верещук
      Верещук озвучила идею о трудоустройстве Саакашвили в Офисе Президента / Фото Inforesist

      В Офисе Президента Саакашвили будет эффективным

      А поскольку поддержки у 70% нет, то, как считает Верещук, Саакашвили будет наиболее эффективным и полезным, работая в Офисе Президента Украины.

      Нам сейчас не хватает в треугольнике "Офис Президента – Кабмин – парламент" именно того коммуникатора, человека, который будет драйвером реформ из Офиса Президента. Потому что Кабмин является зарегулированным законом Украины о Кабинете Министров, и начинаются юридические аспекты этого вопроса,
      – сказала депутат.

      К тому же, как отметила Верещук, президент Зеленский пока ни разу публично не обращался к фракции и не предлагал кандидатуру Саакашвили на должность в правительство. 

      Саакашвили
      Саакашвили не видит себя в Офисе Президента / Фото из твиттера S_E_R_Z_H_

      Что говорит сам Саакашвили об идее работать в ОП

      Саакашвили в эфире того же телеканала сразу отреагировал на слова депутата Верещук: мол, ни одна работа в Офисе Президента не заменит того, что можно сделать в Кабмине.

      При всем уважении, я – Михаил Саакашвили. Я не могу быть заместителем руководителя Офиса Президента, я не ищу должностей,
      – подчеркнул политик.

      И добавил, что вообще должностей не просит, а просто "не хочет смотреть, как Украина может пострадать от того цунами, что надвигается". При этом Саакашвили отметил, что Зеленский ему должность в ОП не предлагал.

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      В то же время Саакашвили ответил и на вопрос о его отношениях с действующим руководителем Офиса Президента – Андреем Ермаком. 

      Руководитель Офиса Президента Украины – мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ,
      – признался Саакашвили. 

      О назначении Саакашвили вице-премьером: коротко

      • Информация о вероятном назначении Саакашвили в Кабинет Министров появилась 22 апреля 2020.
      • Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
      • Сам политик говорит, что готов принять предложение украинской власти.
      • Президент Зеленский по этому поводу отметил лишь, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства.

      Саакашваили
      Саакашвили и Украины – отношения в датах / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Андрей Ермак Офіс Президента Верховная Рада Слуга народа Михаил Саакашвили Ирина Верещук Новости Украины Новости политики
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