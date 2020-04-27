Если не в Кабмин, то в Офис Президента: может ли Саакашвили стать заместителем Ермака
В "Слуге народа" заговорили о том, что Михеил Саакашвили, поскольку не имеет достаточной поддержки среди депутатов для назначения на должность вице-премьера, может пойти работать заместителем главы Офиса Президента. Сам политик уже отреагировал: говорит, что должность в ОП ему никто не предлагал.
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук 26 апреля в эфире одного из украинских телеканалов высказалась относительно того, каким видит политическое будущее Михеила Саакашвили.
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Саакашвили не имеет поддержки в "Слуге народа"
Верещук считает, что представление кандидатуры Саакашвили на пост вице-премьера не внесут в Раду в ближайшее время. Зато депутат выразила мнение, что лучшей идеей будет назначение грузинского экс-президента заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
Думаю, в ближайшее время кандидатура не будет внесена в парламентский зал. Нет большинства для голосования. 70% (фракции "Слуга народа" – 24 канал) не готовы голосовать,
– сказала Верещук.
Ранее в "Слуге народа" уже говорили, что если 70% депутатов фракции будут готовы поддержать назначение Саакашвили, то вопрос вынесут на голосование Рады. Если же поддержка будет меньше 70% – "фракцию через колено не будут ломать".
Верещук озвучила идею о трудоустройстве Саакашвили в Офисе Президента / Фото Inforesist
В Офисе Президента Саакашвили будет эффективным
А поскольку поддержки у 70% нет, то, как считает Верещук, Саакашвили будет наиболее эффективным и полезным, работая в Офисе Президента Украины.
Нам сейчас не хватает в треугольнике "Офис Президента – Кабмин – парламент" именно того коммуникатора, человека, который будет драйвером реформ из Офиса Президента. Потому что Кабмин является зарегулированным законом Украины о Кабинете Министров, и начинаются юридические аспекты этого вопроса,
– сказала депутат.
К тому же, как отметила Верещук, президент Зеленский пока ни разу публично не обращался к фракции и не предлагал кандидатуру Саакашвили на должность в правительство.
Саакашвили не видит себя в Офисе Президента / Фото из твиттера S_E_R_Z_H_
Что говорит сам Саакашвили об идее работать в ОП
Саакашвили в эфире того же телеканала сразу отреагировал на слова депутата Верещук: мол, ни одна работа в Офисе Президента не заменит того, что можно сделать в Кабмине.
При всем уважении, я – Михаил Саакашвили. Я не могу быть заместителем руководителя Офиса Президента, я не ищу должностей,
– подчеркнул политик.
И добавил, что вообще должностей не просит, а просто "не хочет смотреть, как Украина может пострадать от того цунами, что надвигается". При этом Саакашвили отметил, что Зеленский ему должность в ОП не предлагал.
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В то же время Саакашвили ответил и на вопрос о его отношениях с действующим руководителем Офиса Президента – Андреем Ермаком.
Руководитель Офиса Президента Украины – мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ,
– признался Саакашвили.
О назначении Саакашвили вице-премьером: коротко
- Информация о вероятном назначении Саакашвили в Кабинет Министров появилась 22 апреля 2020.
- Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
- Сам политик говорит, что готов принять предложение украинской власти.
- Президент Зеленский по этому поводу отметил лишь, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства.
Саакашвили и Украины – отношения в датах / Инфографика 24 канала