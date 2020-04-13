Если Пасха пройдет спокойно, можно думать об ослаблении карантина, – Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что можно говорить об ослаблении карантина уже с 10 мая при условии, что в Украине спокойно пройдут пасхальные праздники и уменьшится количество заболевших.

На Вербное воскресенье Львов показал хороший результат, и на такой же надеется и на следующих выходных, сообщил Садовый в эфире 24 канала.

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Он рассказал, что городские власти собирали совет епископов всех конфессий, где совместно наработали правила, которые уже показали положительный результат. Кампания с призывами оставаться дома на праздники и не только будет проводиться и в течение этой недели.

Если мы в Украине нормально пройдем период Пасхи, и в течение следующих 14 дней не будет новых инфицированных в большом количестве, тогда, возможно, уже с 10–11 мая можно будет говорить об ослабление карантина. Но это только зависит от нас с вами,

– подчеркнул Садовый.

Он добавил, что в Вербное воскресенье все храмы были пусты и в целом во Львове фактически было меньше всего замечаний со стороны полиции из всей Украины.

"В храмах людей не было, там были только священники. В 99% случаев площади перед храмами также были свободны от людей. Да, есть случаи, где отцы, возможно, не имели хорошей коммуникации, и люди стояли на улице на расстоянии 2 метра друг от друга. Это уже выбор человека. Но как власть мы всех призываем и настаиваем – быть дома. Потому что главное сегодня – не заразиться и не быть источником проблем для других людей", – подчеркнул мэр Львова.

Также он отметил, что во Львове направляют максимум усилий на массовое тестирование всех социальных групп, а с 11 апреля тестируют священников всех конфессий.

"Я сам лично дома освящал вербу, в следующее воскресенье будем также дома с семьей святить куличи, посмотрим службу по телевидению", – подытожил Садовый и призвал украинцев оставаться дома на праздники.

Что известно о ситуации с коронавирусом во Львове

124 человека инфицированы;

5 человек умерли, 6 – выздоровели;

в больнице находятся 83 человека: 8 – в реанимации, 3 – на аппаратах ИВЛ.



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