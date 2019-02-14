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      Если Порошенко и попадет во второй тур, то он проиграет и Зеленскому, и Тимошенко

      19 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / odessa.net.ua

      Если Петр Порошенко выйдет во второй тур, то он проиграет и Владимиру Зеленскому, и Юлии Тимошенко.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 31 января по 10 февраля 2019 года, передает "Интерфакс-Украина".

      Юлии Тимошенко действующий президент уступает в полтора раза, а Владимиру Зеленскому – в два.

      Единственным кандидатом из первой пятерки, у которого у Петра Порошенко есть шансы выиграть, – остается Юрий Бойко. Но он пока на четвертом месте и почти не имеет шансов попасть во второй тур.

      КМИС провел всеукраинское исследование общественного мнения по заказу клиента методом личного интервью-опроса 2007 человек, проживающих в 134 населенных пунктах всех регионов Украины.

      Опрос не проводился в оккупированных территориях. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

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      Теги: Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости политики
      Источник: 24 Канал
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