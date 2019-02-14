Если Порошенко и попадет во второй тур, то он проиграет и Зеленскому, и Тимошенко

Если Петр Порошенко выйдет во второй тур, то он проиграет и Владимиру Зеленскому, и Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 31 января по 10 февраля 2019 года, передает "Интерфакс-Украина".

Юлии Тимошенко действующий президент уступает в полтора раза, а Владимиру Зеленскому – в два.

Единственным кандидатом из первой пятерки, у которого у Петра Порошенко есть шансы выиграть, – остается Юрий Бойко. Но он пока на четвертом месте и почти не имеет шансов попасть во второй тур.

КМИС провел всеукраинское исследование общественного мнения по заказу клиента методом личного интервью-опроса 2007 человек, проживающих в 134 населенных пунктах всех регионов Украины.

Опрос не проводился в оккупированных территориях. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.