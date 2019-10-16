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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Если принять законопроект №1210 без изменений, то Украина потеряет 70% экспорта руды, – нардеп

      52 Читати новину українською
      Добыча руды
      Добыча руды / 5.ua

      Государство может остаться без 12% поступлений в бюджет.

      Такие расчеты приводит Муса Магомедов. В парламенте продолжаются страсти вокруг одиозного законопроекта №1210 относительно изменений Налогового кодекса.

      Ряд нардепов в очередной раз акцентировал на возможных рисках относительно его принятия без консультаций с бизнесом и экспертами. Поэтому попытались донести до большинства – чем грозят положения документа реальному сектору и экономике в целом.

      Я, как и раньше, надеюсь, что хватит мудрости не принимать его в том виде, в котором он предлагается. Но если это произойдет, то первое – мы потеряем 70% экспорта руды, как страна. Мы потеряем валютную выручку довольно существенную, мы потеряем поступления в бюджет. Расчетно – это примерно 12% существующих платежей,
      – объясняет народный депутат Муса Магомедов.

      На новом пленарной неделе Верховная Рада перешла к рассмотрению законопроектов по полной процедуре, а потому спорный закон №1210 о повышении ренты – пока не рассмотрели.

      Напомним, по данным международной аудиторской компании PWC, в случае принятия закона добывать руду в Украине станет дороже чем в России в 9 раз. Чем сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Налоги
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