Если принять законопроект №1210 без изменений, то Украина потеряет 70% экспорта руды, – нардеп

Государство может остаться без 12% поступлений в бюджет.

Такие расчеты приводит Муса Магомедов. В парламенте продолжаются страсти вокруг одиозного законопроекта №1210 относительно изменений Налогового кодекса.

Ряд нардепов в очередной раз акцентировал на возможных рисках относительно его принятия без консультаций с бизнесом и экспертами. Поэтому попытались донести до большинства – чем грозят положения документа реальному сектору и экономике в целом.

Я, как и раньше, надеюсь, что хватит мудрости не принимать его в том виде, в котором он предлагается. Но если это произойдет, то первое – мы потеряем 70% экспорта руды, как страна. Мы потеряем валютную выручку довольно существенную, мы потеряем поступления в бюджет. Расчетно – это примерно 12% существующих платежей,

– объясняет народный депутат Муса Магомедов.

На новом пленарной неделе Верховная Рада перешла к рассмотрению законопроектов по полной процедуре, а потому спорный закон №1210 о повышении ренты – пока не рассмотрели.

Напомним, по данным международной аудиторской компании PWC, в случае принятия закона добывать руду в Украине станет дороже чем в России в 9 раз. Чем сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке.