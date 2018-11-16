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      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Если пришли холода, надо немедленно включить тепло, а уже потом выяснять, кто виноват, – Садовый

      17 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Городской председатель Львова и лидер "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый резко раскритиковал бездействие правительства по решению критической ситуации с отоплением в городе Смела.

      "Зачем унижать людей и заставлять их быть в холоде?" – заявил Садовый в эфире программы "Право на власть". И добавил, что подобные проблемы возникают в Украине из-за отсутствия координации работы НКРЭ и правительства с городами.

      Зато во Львове о проблемах с теплоснабжением не упоминают с 2006 года. В городе есть горячая вода в течение всего года, а центральное отопление включается в течение одного дня. Это результат системной работы городского совета и сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Садовый отметил, что у ЕБРР готовы инвестировать около 8 млрд евро в Украину, но из-за внутренних конфликтов между политиками мы этот ресурс теряем.

      "Господин Зубко, господин Гройсман, господин Президент! Эта ситуация оскорбляет меня как гражданина, потому что вы живете за мои налоги, за налоги всех украинцев. Если мэр имеет какую-то проблему – вы должны быстро приехать и помочь ее решить, – отметил Садовый. – мое предложение – пусть правительство распределит между собой ответственность и едет в те города, где есть проблемы. И немедленно решает проблемы. Вы там должны быть на местах. Нельзя было допускать Смелу, нельзя было допускать проблемы в других городах ".

      Теги: Новости политики отопительный сезон Геннадий Зубко Владимир Гройсман Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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