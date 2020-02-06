Если пришли на плюсы, завтра придут за другими, – Ткаченко прокомментировал обыски на 1+1

Глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал обыски СБУ на канале 1+1. По его словам, он испытывает огромную тревогу за свободу слова и демократию в Украине.

В эфире программы "Право на власть" Ткаченко сказал, что это очень опасный прецедент. По его словам, он и сам сталкивался, будучи журналистом, с давлением на медиа.

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Ткаченко также сообщил, что обсудил эту ситуацию с представителями ОБСЕ, а также с депутатами Верховной Рады. Так, было собрано 125 подписей народных избранников с обращением к СБУ относительно недопустимости давления на СМИ.

Работа журналистов заключается в том, что они не идут за разрешением ни в СБУ, ни в парламент для того, чтобы сделать свою работу,

- отметил Ткаченко.

Он также добавил, что не понимает злорадства по поводу обысков на 1+1. Ткаченко сказал, что с другими медиа может случиться аналогичная ситуация.

Почему прошли обыски в офисе 1+1

СБУ пришла с обыском в офис телеканала "1+1" вечером 5 февраля. Проверка проводилась в редакции программ "Деньги" и "Секретные материалы", журналисты которых якобы могут быть причастны к скандальной прослушке премьера Алексея Гончарука.

Правоохранители обыскали и изъяли рабочие компьютеры журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько. Также следователи провели обыски и дома у медийщиков.

Сами журналисты отвергают любую причастность к делу прослушки Гончарука.

Группа 1+1 медиа отмечает, что проверка может быть связана с их расследованиями и разоблачениями. В медиа также заявили, что считают этот обыск нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимое СМИ.

На скандал уже отреагировал президент Владимир Зеленский. По его данным, запись разговоров Гончарука действительно могли монтировать и слить в сеть журналисты 1+1. Также глава государства отреагировал на просьбу журналистов помочь: "Мне очень жаль, но я не могу вмешиваться в следственные действия".

Что известно о прослушивании Гончарука?

15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны.



Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").



17 января президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям разобраться с прослушкой в кабинете правительства. Делом занимается СБУ, открыто уголовное производство.