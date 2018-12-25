Если Россия и нападет на Украину – то уже после выборов, – экс-представитель Пентагона

Россия накапливает свои силы в оккупированном Крыму возле границы с Херсонской областью и тем самым демонстрирует свою нацеленность на регион. Однако вряд ли нападет на Украину до президентских выборов, которые пройдут в 2019 году.

Об этом сказал экс-работник Пентагона, а сейчас эксперт Атлантического совета Майкл Карпентер, передает "Прямой".

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Он отметил, что обеспокоен тем, что Россия сконцентрировала свои войска на Севере оккупированного Крыма, ведь это является значительной опасностью для Украины и жителей Херсонщины.

Мы видим скопление российских военных и их разведывательные мероприятия в Херсонской области, И, кстати, это тот регион, где российская пропаганда может добраться до украинцев – из Крыма. Поэтому да, я вижу нацеленность россиян на этот регион. Он действительно стратегический, в первую очередь из-за канала, которым поставляется питьевая вода в Крым. Но я бы не прогнозировал начала военной операции до выборов. Наоборот, я, скорее, считаю, что если наступление и будет – то уже после выборов,

– подчеркнул Карпентер.

В связи с этим, американец призвал украинских силовиков внимательно следить за этим направлением, и надеется, что в Пентагоне также за этим следят.

Кроме того, он добавил, что поддерживает наращивание военных сил в Черном море, ведь там есть союзники НАТО. В то же время, Капрентер отметил, что не поддержал бы ввод американских кораблей в Азовское море, ведь его использование регулируется двусторонними соглашениями между Россией и Украиной.

"Я действительно поддерживаю присутствие военно-морских сил НАТО в Черном море, ведь Черное море – это не российское озеро. И мы никогда не признаем его таковым. Происходит вот что: когда Россия нарушает закон, делает что-то, что противоречит международным правилам, господин Путин смотрит по сторонам и изучает реакцию международного сообщества. Если он не видит реакции – он идет дальше. Всегда. Всегда, во время этой войны", – отметил эксперт.

К слову, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Кремль может начать новую агрессию в Украине, однако США наблюдают за ситуацией, чтобы предотвратить такое развитие событий. По его словам, Россия ищет повод – это подтверждает атака на украинские корабли возле Керченского пролива.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.