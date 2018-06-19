Если Россия – наш враг, то нужно не трансляции чемпионата мира запрещать, а закрывать границы

Сборная Украины пыталась пробиться на чемпионат мира в Россию, а все набросились на болельщиков, которые смотрят турнир.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер "Гражданской силы" Загид Краснов.

"У нас подход к любому вопросу, к любой проблеме должен быть последовательным. У меня возник вопрос к тем политикам и общественным деятелям, выступающих сегодня против трансляций чемпионата мира и поездок украинских болельщиков в Россию: почему вы молчали, когда сборная Украина участвовала в отборочном турнире? Вы же поддерживали это. Ведь если бы наша команда пробилась на чемпионат мира, то она бы поехала в Россию. Итак, это можно. А если не попали – давайте объявим бойкот. Так получается? – заявил Загид Краснов.

По его словам, если мы закрываем границы, то это необходимо делать во всех направлениях.

"Если Россия – наш враг, то давайте определимся во всем. Украинский бизнес в России тогда не должен работать, миллионы наших трудовых мигрантов тоже не должны там работать. Ведь они поднимают экономику России, создают валовой продукт и приносят этой стране гораздо большую прибыль, чем зарабатывают и пересылают в Украину. У нас экспорт-импорт с Россией составляет 9 миллиардов долларов. Еще одна глупая ситуация – поездом в Россию можно, а самолетом нельзя. Хотя в аэропортах контроля больше. И так у нас во всем. Не должно быть двойных стандартов", – подчеркнул Загид Краснов.