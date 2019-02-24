Если Россию не остановить сейчас, она захватит Азовское и Черное моря, – военный США

Российская Федерация давно развернула свою агрессию в акватории у границ Украины. Сейчас ее нужно остановить, ведь в противном случае Кремль сначала захватит Азовское море, а потом перейдет и к Черному.

Украина сегодня может дать реальную отпор России, ведь обладает значительно более сильной и вооруженной армией, чем в 2014 году. Поэтому, Вооруженные силы должны сейчас дать достойный ответ РФ, от которого она "будет очень долго кровоточить", отметил капитан первого утра Военно-морских сил США Гарри Табах в интервью "Апострофу".

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Военный сравнил нынешнюю ситуацию с шахматной партией и объяснил, что Украина должна наносить болезненные удары по Москве.

Это как следующий ход в шахматах: если вы не собьете этого короля или королеву, не поставите им шах и мат, то они вам поставят его ... Если вы дадите диктаторам волю, то они не остановятся, для них – это наркотик, они больны этим и будут продолжать,

– отметил он.

Власти Украины до сих пор делали правильные шаги. Они не провоцировали Россию на агрессию и одновременно перестраивали армию, которая теперь может дать реальный отпор.

Поэтому, украинские корабли должны продолжать проходить через Керченский пролив в Азовское море, ведь делали это и раньше. Кроме того, на военные катера, которые будут осуществлять проход стоит посадить независимых обозревателей, журналистов. Тогда будет видно, попытаются ли россияне таранить этот катер, и если да – это будет совсем другой, громкий скандал.

"Украинские моряки и капитан этой команды, которых взяли в заложники россияне, вели себя очень профессионально, молодцы, не вступили в бой, потому что потом бы Россия сказала, что они начали по ним стрелять. Они правильно сделали, что пытались уйти от этого", – подытожил Гарри Табах.

Для чего Украине осуществлять проход через Керченский пролив? Украина будет отстаивать свободу свободного прохода кораблей в Азовское море, которое блокирует Россия. Поэтому, Киев планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может произойти вскоре с участием представителей ОБСЕ и международных организаций. Для Украины это важно, иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределение новых морских границ в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма.

Что говорят в РФ о проходе кораблей в Азовское море? В России пригрозили любыми способами, в том числе и жесткими, останавливать все суда, которые, по ее мнению незаконно попытаются проходить через Керченский пролив. Москва угрожает задерживать "нарушителей своей границы в прямом эфире" независимо от национальности.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. В следствии этого украинская экономика несет большие убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.