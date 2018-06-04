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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

Если с Сенцовым что-то случится, украинцы будут разговаривать с Медведчуком жестко, – активист

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Политик Виктор Медведчук
Политик Виктор Медведчук / 24 Канал

Активист Евромайдана Алексей Гриценко обвинил представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе и кума Путина Виктора Медведчука в том, что произошло с заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым, который в знак протеста голодает уже 22-й день.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 Канала: "Красную карточку – Кремлю": как в Киеве присоединились к мировым акциям в поддержку Сенцова

Он также призвал политика ощутить свою ответственность и повлиять на ситуацию.

У кого-то есть сомнение, что Медведчук виноват? Мы пока не едем к нему, потому что надеемся, что у Медведчука хватит клепки в голове договориться со своим кумом и освободить Сенцова. Но если что-то с ним случится, то украинцы будут разговаривать с Медведчуком жестко,
– подчеркнул Гриценко.

Отметим, что Гриценко лично знает Сенцова. Оба принимали участие в Евромайдане в 2014-м году.

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"С Олегом мы познакомились возле "Украинского дома". Он приехал из Крыма и сказал, что готов принимать участие в Евромайдане, потому что не хочет, чтобы преступная власть Януковича оставалась в Украине. Мы прошли довольно длинный путь. И Олег на самом деле очень эффективно организовал работу штаба Автомайдана и принимал участие в большинстве наших акций. Потом он уехал в свой родной Крым", – заявил Алексей Гриценко.

Активист упомянул, что уже в Крыму встретился с Олегом 9 марта 2014-го на акции крымских татар. Там режиссер проводил мирные акции и помогал вывозить украинских военных из оккупированного полуострова, которые не хотели переходить на сторону России. Планов по штурму или подрывам у Сенцова не было.

Олег помогал нам, когда нас пытались задержать в Крыму: он пытался остановить машины, которые нас преследовали. Уже тогда рисковал своей жизнью, чтобы помочь нам. Олег тоже помогал вывозить военных, которые не перешли на сторону оккупанта. Они нашли единственного перевозчика, который в Крыму выдавал транспорт, и организовывали выезды,
– сказал активист.

Он добавил, что военные понимают выбор Сенцова – голодать.

"Те, кто прошел с ним путь, тоже сделали бы, вероятно, так же", – убежден Гриценко.

Напомним, ранее в Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили, что после 15 дня голодовки Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию от медиков. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, состояние пленника Кремля сейчас является стабильным, правда правозащитник доподлинно не знает, какой комплекс мер украинцу предоставляют.

В чем Россия обвиняет Сенцова?Олега Сенцова российские силовики задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил начало бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Олег Сенцов Виктор Медведчук
Источник: 24 канал
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