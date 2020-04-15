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      Если слабость к деньгам, лучше здесь не работать - Кличко о деле Поворозника

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      Кличко прокоментував звинувачення у хабарництві Поворозника / фото з фейсбуку

      Служба безопасности Украины 14 апреля задержала мужчину, который предположительно был посредником и требовал от застройщика взятку для первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что не собирается никого покрывать, а если информация о причастности заместителя правдивая – лучше уйти с должности самому.

      Главные принципы, по которым люди выбирают власть, а Кличко стал мэром – нулевая толерантность к коррупции. Об этом он заявил во время своего ежедневного брифинга.

      Важно Заместитель Кличко Поворозник требовал взятки в сотни тысяч долларов: СБУ задержала посредника

      Я всегда говорил и предупреждал чиновников: если слабые до денег и не понимаете своей ответственности, лучше здесь не работать,
      – заявил мэр Киева.

      Он отметил, что когда чиновник действительно виноват, то без каких-либо вариантов должен отвечать по закону. Сам же глава КГГА уверяет, что не собирается покрывать никого из подчиненных.

      "Впрочем если это чьи-то манипуляции, политические игры, чтобы дискредитировать власть, то, однозначно, должны отвечать те, кто за этим стоит. Я это дело доведу до конца, обещаю", – заявил Виталий Кличко.

      Чтобы не было "политической ангажированности правоохранителей", он призвал к публичному и открытому расследованию этого дела.

      Первый заместитель председателя КГГА – чиновник высокого ранга. Согласно законодательству, такие дела – это подследственность НАБУ. Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответ на волнующие сегодня общество вопросы,
      – заявил мэр.

      По его словам, все ждут справедливого расследования, которое расставит все точки над "и", а также ответственности всех виновных, согласно с законом.

      К слову Всегда работаю честно, – заместитель Кличко Поворозник опроверг слухи о взяточничестве

      Дело Поворозника: коротко

      Сотрудники СБУ задержали якобы посредника Николая Поворозника, который требовал взятку у застройщика. За разрешение на строительство с компании якобы "сбивали" 125 тысяч долларов.

      Посредника задержали на получении 60 тысяч долларов. Вероятно, первого "транша" из общей суммы. Впрочем это еще не все – они планировали получить взятку и за другой объект. Там уже говорится о 246 тысяч долларов.

      Сам Поворозник в своем фейсбуке заверил, что взяток не брал, а сообщника называет "лицом, которое вспоминают в публикациях". Кроме того, утверждает: с ним ни о каких взятках не договаривался.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Виталий Кличко Новости Киева НАБУ Коррупция КГГА Новости Украины Новости политики
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