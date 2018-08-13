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Если Трамп хочет – он не думает: СМИ рассказали о дипломатических проколах президента США

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Дипломатический Дональд Трамп
Дипломатический Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Неназванные источники из окружения Дональда Трампа рассказали изданию Politico о неудобных дипломатических ситуациях, в которых президент США регулярно оказывался или которые сам и создавал.

Об этом рассказала "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

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Один из источников сообщил, что Дональд Трамп в первый год своего президентства неоднократно собирался звонить премьер-министру Японии Синдзо Абэ в середине дня. В середине дня по времени Вашингтона. Стоит отметить, что Япония размещена чуть ли не на противоположной стороне Земли, следовательно, когда в столице США – день, в столице Японии – ночь. Помощники президента США изо всех сил пытались объяснить это, и проблема возникла, по свидетельству того же источника, на "постоянной основе".

Трамп не слишком хорошо понимал, что лидеру какой-либо другой страны может быть 80 или 85 лет и тот может уже спать в половине десятого или в одиннадцать вечера. Если Трамп хочет кому-то позвонить – он хочет кому-то позвонить. И не думает о том, который час или с кем он будет говорить,
– рассказал источник.

И звонки в неудобное время – не единственная проблема дипломатического Трампа.

Источники говорят, что Дональд Трамп изучал карту Южной Азии накануне встречи с премьер-министром Индии в 2017 году. В результате страна Непал превратилась в созвучное английское слово nipple – сосок, а государство Бутан – на button, кнопку.

Трамп от чистого сердца поздравил Конте с победой в выборах, в которых тот не участвовал

Во время встречи с премьером Италии Джузеппе Конте Трамп поздравил "с потрясающей победой на выборах". Хотя кандидатура Конте на пост премьера была согласована двумя партиями-победителями, а сам он не принимал участия в кампании вообще.

Лидер Китая Си Цзиньпин был обрадован дипломатическим проколом Трампа в Японии

На встрече с Синдзо Абэ Дональд Трамп несколько раз одобрительно говорил о президенте Китая и о том, как важны хорошие отношения с Китаем для урегулирования кризиса с КНДР, несмотря на то, что Китай – исторический соперник Японии.

Напомним, бывший директор по коммуникациям одного из управлений Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман, которая покинула свой пост со скандалом, выпустила книгу с "инсайдерской информацией" о Дональде Трампе и его окружении.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Япония
Источник: 24 Канал
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