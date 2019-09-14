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      Если ты контролируешь все, то не контролируешь ничего: советы экс-президента Польши Зеленскому

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      Александр Квасьневский – президент Польши в 1995 – 2005 годах
      Александр Квасьневский – президент Польши в 1995 – 2005 годах / Фото PAP, Jacek Turczyk

      Президент Зеленский успешно работал в свои первые месяцы на посту. Однако концентрировать всю власть в своих руках и пытаться контролировать все – "это прямая дорога к большим ошибкам".

      Такое мнение высказал ВВС Украина Александр Квасьневский – дважды президент Польши (1995 – 2005), который вывел свою страну в ЕС и НАТО – во время своего пребывания на форуме YES в Киеве.

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      Польский политик пожелал украинскому президенту только наилучшего и отметил: "Его выбрали в 41 год, меня тоже выбрали, когда мне был 41 год. У меня есть определенная психологическая связь с ним".

      Квасьневский считает, что Зеленский свои первые месяцы на посту работал очень успешно. Большинство в парламенте, качественное правительство – важные достижения. А одно из важнейших – это то, что "сложилось впечатление в мире, что есть маленький шанс на начало диалога с Россией, который мог бы помочь разрешить конфликт (на Донбассе – 24 канал)".

      Несмотря на успехи, экс-президент Польши увидел и то, о чем стоит предостеречь: "В такой большой стране, как Украина, если президент думает, что может контролировать все, то ошибается. Будет делать много ошибок. Ведь это абсолютно невозможно. Полный контроль над всеми институтами – это слабая демократия. 28 лет для демократии – это не так много".

      Если бы я мог что-то подсказать президенту Зеленскому, то самое главное – надо помочь всем демократическим институтам быть самостоятельными и профессиональными. Это касается и избирательной комиссии, и судов, и правоохранительной системы,
      – подчеркнул Квасьневский.

      И подытожил: "Я был президентом и скажу: если хочешь контролировать все, значит – не контролируешь ничего. Это прямая дорога к большим ошибкам".

      Квасневский, заметим, хорошо разбирается в украинской политике: много лет он возглавляет наблюдательный совет форума YES в 2004 был посредником в переговорах власти и оппозиции во время Оранжевой революции, а в 2013 году – участником миссии, которая пыталась помочь Украине заключить соглашение об ассоциации с ЕС.

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      Теги: Новости Украины Форум YES 2019 в Киеве Владимир Зеленский Новости Польши Новости политики
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