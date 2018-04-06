Если у нас будут примеры арестованных топ-чиновников, их преемники будут бояться, – Лещенко

О конфликте между НАБУ и САП и антикоррупционной системе в Украине – в программе "План Б" рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

– Холодницкий должен ответить перед законом за свои действия. В какой это способ будет – или административное, или дисциплинарное, или уголовное, – для этого есть орган, который ведет следствие (НАБУ – 24), и прокурор, осуществляющий надзор. Пусть они это решают, а компетентные органы затем принимают решение по итогам. Это нормально. В конце концов, когда человек возглавляет Специализированную антикоррупционную прокуратуру, то он должен знать, что на нее закон тоже распространяется.

Холодницкий попал впросак. Он спасается, пытаясь ухватиться хоть за что-то и потянуть за собой других. Извините, но нам с ним не по пути. Пусть он за свои действия отвечает.

– Никто из действующих руководителей, силовиков и депутатов высокого уровня, которые входят в ближайшее окружение президента, не хочет создавать антикоррупционной суд, ведь он будет расследовать действующих коррупционеров. Им не нужен этот независимый суд, потому что у них есть свой – управляемый, который они могут использовать просто как свой собственный инструмент по вызову: кого-то посадить, кого отпустить.

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